Куклы из коробки Плахотнюка. В Молдове стартуют выборы президента

06.10.2020, Кишинёв, София Русу

В Молдове официально началась избирательная кампания по выборам президента страны, которые назначены на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов.

Это лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу, действующий президент Игорь Додон, кандидат от партии «Шор» депутат Виолетта Иванова, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку и кандидат от политического движения Unirea, экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

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О кандидатах и особенностях нынешних президентских выборов корреспондент «ПолитНавигатора» беседует с историком, политологом из Кишинева, членом Исполкома партии «Гражданский Конгресс» Зурабом Тодуа.

ПолитНавигатор: Определился состав кандидатов на пост президента Молдовы. Что можно сказать в целом о претендентах, есть жителям страны из кого выбирать?

Зураб Тодуа: Когда мы говорим об этих выборах, всегда необходимо помнить, что они незаконны. Они проходят по правилам, которые по указанию олигарха Влада Плахотнюка карманный в тот период Конституционный суд определил 4 марта 2016 года, грубо нарушив Конституцию страны и превысив свои полномочия.

Хозяин «кукольного театра» под давлением внешних сил в прошлом году из страны бежал, но куклы из циркового ящика все еще продолжают играть бездарную пьесу.

Что дали стране президентские выборы 2016 года? Президента без полномочий, которого к тому же шесть раз унизительно отстраняли от должности «на пять минут».

Вместо конкретных дел – одни только обещания и сохранение всех теневых схем и комбинаций, которые были созданы во времена правления Демократической партии. Кто бы ни был избран 15 ноября (по итогам второго тура – прим. ред), он будет такой же бесполномочной, ничего не решающей тряпичной куклой.

Лучшее решение в такой ситуации – не принимать участие в этом незаконном деянии. Никого не выбирать. Не пачкаться об это. Не позволять заталкивать себя в загон искусственного выбора, когда очень многие говорят: «Мне этот кандидат не нравится, но что делать…» Каждый, у кого хватит смелости проигнорировать эти выборы, своим поступком приблизит время выхода из кризиса, время торжества закона, формирования нормальных органов власти, возврата Республики Молдова в правовое поле.

5 октября на заседании своего Исполнительного комитета партия «Гражданский Конгресс» приняла по этому поводу соответствующее заявление. Для того чтобы вывести страну из социально-политического кризиса, в котором она пребывает уже больше десяти лет, необходимо, во-первых, провести досрочные парламентские выборы. Этот состав парламента избирался в условиях, когда государственные органы власти были захвачены Демократической партией, и он должен быть распущен.

Второе: новый состав парламента должен привести порядок избрания главы государства в соответствие с Конституцией. А заодно рассмотреть вопрос о том, нужен ли вообще пост президента Молдове. И только после этого – третье – вернуться к вопросу о выборах президента.

Пока этого не будет сделано, все кандидаты так и останутся куклами из коробки Плахотнюка, как бы они ни утверждали обратное.

ПолитНавигатор: Почти все эксперты и наблюдатели признают, что фавориты гонки известны. Майя Санду строит кампанию на критике Игоря Додона. На ваш взгляд, это правильная стратегия?

Зураб Тодуа: Вряд ли можно говорить о какой-либо правильной стратегии в фейковых выборах. М. Санду позиционирует себя как поборник закона и политик, которая полна решимости бороться с коррупцией. И в то же время она старательно не замечает того факта, что эти выборы проходят по правилам В. Плахотнюка. Если бы М. Санду и другие правые партии отказались от участия в этих выборах, тогда возникла бы ситуация, при которой эти выборы могли бы вообще не состояться. Трудно было бы рассчитывать на признание легитимности, если бы в них не принимали участие правые партии – PAS и Платформа DA, и левые – Гражданский Конгресс и Партия коммунистов.

ПолитНавигатор: До начала предвыборной кампании много говорилось о том, что Майя Санду могла бы привлечь на свою сторону русскоязычного избирателя, в том числе молодежь. Почему этого не произошло?

Зураб Тодуа: На мой взгляд, очевидно, что с М. Санду хорошо поработали политтехнологи. Она избегает крайних оценок и чувствительных тем. Она стала чуть дипломатичнее, чем ранее. На определенную часть людей это может оказать влияние. Но в целом М. Санду относится к тому типу кандидатов, с которыми непросто работать. Ее очень долго пытались «раскрутить». В нее было много вложено – встречи с влиятельными европейскими политиками, поддержка, обещания и т.д. У любого политика есть свой предел возможности развития.

ПолитНавигатор: Игорь Додон, как и четыре года назад, использует Россию в своей избирательной капании. На днях Кремль пообещал действующему президенту, что выделит гуманитарную помощь Молдове. Снова упоминается тема российского кредита в 200 млн. евро. Россия делает ставку на Додона, потому что больше некого поддерживать?

Зураб Тодуа: Нельзя не заметить, что в Москве есть определенное разочарование в Игоре Додоне. Там не могли не обратить внимания на отказ от объявленных в июне прошлого года целей, на союз Партии социалистов с демократами, на игнорирование рекомендаций Дмитрия Козака. Молдавские политики часто полагают, что можно бесконечно создавать ситуацию, когда «хвост виляет собакой»…

На руку И. Додону играет то обстоятельство, что в глобальном противостоянии сейчас не до выяснения деталей. Все отступает на второй план. Молдавия находится на линии соперничества великих держав, и это обстоятельство диктует прагматичный и в то же время небезупречный подход: «Мол, потом разберемся и сгладим шероховатости».

В этом отношении примером могут служить подходы США. У них в стране несколько месяцев продолжаются беспорядки. Приближаются президентские выборы, в ходе которых демократы и республиканцы могут разнести все вдребезги. Тем не менее, в регионах, где Штаты присутствуют, они продолжают гнуть свою линию. В Молдавии они как асфальтовый каток раскатывают свою программу развития и углубления влияния – четко и прямолинейно указывают, кому и как действовать.

ПолитНавигатор: Майя Санду и Андрей Нэстасе – лидеры блока АCUM, ориентированы на проевропейского избирателя. Чем отличаются их программы, не получится ли так, что они будут отбирать друг у друга голоса?

Зураб Тодуа: М. Санду и А. Нэстасе работают на одном поле. Различия в их программах мало кого интересуют. Ряд европейских политиков (Д. Туск и другие) однозначно высказались в поддержку М. Санду. Слишком часто А. Нэстасе шел на компромиссы и уступал. Лет пять назад я говорил в эфире одного из телеканалов, что если он будет все время уступать, загубит свою политическую карьеру. Не исключено, что этот момент приближается.

ПолитНавигатор: Мы видим в списке кандидатов двух унионистов: Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку. Насколько интересны жителям Молдовы идеи «унири» с Румынией?

Зураб Тодуа: Примитивный унионизм давно себя исчерпал. Мотивы О. Цыку понятны – он хочет попробовать свои силы. Зачем нужно позориться Д. Киртоакэ, который уже провалил все, что можно, трудно сказать. Немногочисленные сторонники идеи уничтожения молдавской государственности вероятнее всего и в первом туре (в основном), и во втором туре (преимущественно) будут голосовать за Майю Санду.

Проблема в том, что из-за действий политического класса, в том числе из-за участия в незаконных президентских выборах, происходит дальнейшее падение авторитета власти и вместе с тем размывание государственности. Число людей, которые считают, что Республика Молдова – это несостоявшееся государство, растет. Вот здесь и кроется главная опасность.

ПолитНавигатор: Для голосования за рубежом на этих выборах откроют 139 избирательных участков, больше всего – в Италии, России, Румынии и США. Голосование диаспоры горячо обсуждается – оппозиция обвиняет власть в попытке сфальсифицировать выборы из-за решения ЦИК открыть больше избирательных участков в России. Зарубежное голосование действительно может ощутимо повлиять на исход выборов?

Зураб Тодуа: Во втором туре разрыв между главными кандидатами составит примерно 3-5 процентов, возможно, и того меньше. В этих условиях важен каждый процент. Вот почему важны итоги голосования за рубежом.

Правые, по своему обыкновению, считают, что «демократично» и справедливо только то, что идет на пользу им. Такой подход обычен для правых (и либералов) не только в Молдавии, но также в России, США и некоторых других государствах. Вероятно, они полагают, что было бы правильно, как и прежде, на всю Россию, где находится на заработках около 500 тыс. граждан Молдовы, оставить всего пять участков.

ПолитНавигатор: Евросоюз активно делает заявления по молдавским выборам. Представительство ЕС в РМ выразило недовольство ситуацией с избирательными участками в России, призвало разобраться с этим. Евродепутаты возмутились введенными в Молдове ограничениями на финансирование партиями кандидатов в президенты. Перед самым стартом кампании 19 европейских стран в совместном заявлении призвали политиков и госучреждения Молдовы провести справедливые выборы, «свободные от вопиющих практик прошлого». Что стоит за этими воззваниями?

Зураб Тодуа: Заявления представителей ЕС и прочих отражает недоверие к политикам Молдовы. Обожглись уже, и не раз. В 2010 – 2013 гг., если кто еще помнит, Молдавию называли «историей успеха». Сейчас это выглядит как изощренное издевательство, после коррупционных скандалов, после кражи миллиарда, после провала всех планов «по развитию», «реформам», «преобразованиям». Своими призывами европейские партнеры пытаются снизить возможное административное влияние на исход голосования.

Полагаю, было бы намного полезнее и к месту, если бы они поспособствовали возвращению страны из нынешнего топкого и липкого «благоухающего» болота в правовое поле. А именно, призвали бы эти выборы отменить и провести досрочные парламентские выборы.

ПолитНавигатор: Как может отразиться на ходе избирательной кампании поиски Влада Плахотнюка?

Зураб Тодуа: Г-н Плахотнюк в этих выборах принимает самое активное участие. Его креатуры не сходят с телевизионных каналов. Его кандидаты красуются с надраенных до блеска, жутких по уровню «креатива» рекламных панно на улицах городов и сел. Слухи о том, что он блуждает где-то рядом с Молдавией, время от времени мелькают в СМИ. Иначе и быть не может, когда вместо деолигархизации, которая торжественно была объявлена в июне прошлого года, правящая группировка пошла на сговор с его командой. Вероятно, В. Плахотнюк мечтает о реванше и при определенных условиях он может его добиться.

ПолитНавигатор: Насколько вероятен белорусский сценарий в Молдове? Противники Додона уже заявили, что не признают итоги выборов, если он на них победит. «Репетиции» массовых выступлений в центре Кишинева мы наблюдали весной и летом. Есть мнение, что раскачивание ситуации в Молдове наряду с событиями в Белоруссии и войной в Закавказье входит в план Запада по дестабилизации ситуации в государствах по периметру России.

Зураб Тодуа: Бывшие советские республики действительно являются сегодня фронтом, на котором противостоят друг другу Восток и Запад. Это требует от молдавских политиков особого ума, терпения, хитрости и, вместе с тем, мудрости. Чтобы страна не превратилась в поле сражения, на котором великие державы будут выяснять свои отношения.

Надо признать, что в последние десять лет политики сделали все возможное для того, чтобы Молдова попала в уязвимое положение. Экономика слаба, общество раздроблено и разобщено, нет уважения к своей истории. Политический класс погряз в коррупции. Адриан Канду, Сергей Сырбу, Виолетта Иванова и Ко претендуют на то, чтобы стать иконами политического стиля.

Журналисты и политологи вместо того, чтобы не подавать этим субъектам руки (кто не в курсе обстоятельств их перехода из партии в партию?), в 155-й раз приглашают того же Канду (этот образец необыкновенной гибкости) в свои эфиры. Понятно, журналистам очень хочется кушать. Они, бедняги, голодают. И все же, должен быть здравый смысл. Хотя бы для того, чтобы не быть соучастником беспредела.

Политический класс и обслуживающие их СМИ с армией голодающих журналистов и экспертов деградируют и несут ответственность за то положение, в котором находится страна. Такое ослабленное положение – идеальное условие для того, чтобы внешние партнеры позволили себе здесь любой выгодный для них сценарий.

ПолитНавигатор: Почему ни кандидатов, ни внешних партнеров не смущает, что принятая в 2016 году процедура прямых выборов президента противоречит Конституции РМ? Насколько легитимен будет избранный президент?

Зураб Тодуа: Таково качество нынешней политической элиты Молдавии. Лишь бы надеть себе корону на голову. А то, что она фальшивая, картонная – неважно. Это свидетельство провинциальности молдавской политики. Полное пренебрежение к репутации, к понятию «потеря лица». Когда в одном из интервью И. Додона упрекнули в том, что он голосовал за Н. Тимофти, он ответил: «Ну и что? Зато я стал президентом».

Пока преобладает подход: все средства хороши для достижения успеха. Надежда на то, что победителей не судят. Практика показывает – судят, и вполне успешно.

В борьбе за власть нельзя уйти от вопроса легитимности. Она будет присутствовать всегда.

В. Плахотнюк вынужден был бежать именно потому, что у него не было легитимности – законного статуса. Он все вопросы пытался решать келейно и был уверен, что все и всех можно купить. В Румынии уже лет десять преследуют тех, кто возглавил революцию 1989 года и устроил судилище над Н. Чаушеску.

Почему это становится актуально сейчас? Да потому, что граждане в поиске ответов на вопрос, откуда столько проблем и почему нет обещанной манны небесной, обращаются в прошлое и пытаются понять: а все ли тогда было сделано правильно?

На следующий день после второго тура выборов в стране ничего не изменится. Президент все так же останется без полномочий и без легитимности. И таким же к нему будет отношение и в мире. Не нужно себя обманывать. На выборах, которые проходят по правилам кукловода, может быть избрана только кукла, но не законный глава государства.