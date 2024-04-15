Кулеба: Черное море должно стать морем НАТО

Елена Острякова.  
15.04.2024 14:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, НАТО, Россия, Украина


НАТО, должно сделать Украину и Грузию своими членами, чтобы сделать Черное море морем НАТО.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО, должно сделать Украину и Грузию своими членами, чтобы сделать Черное море морем НАТО....

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«Мы должны укреплять нашу безопасность, не учитывая позицию России. Нужна настойчивость в совместных действиях для достижения наших совместных целей. Черное море должно стать морем НАТО, мира и стабильности, как уже случилось в Балтийском море, когда Финляндия и Швеция присоединились к Альянсу. Безопасность всего региона укрепилась. Когда Украина и Грузия станут членами НАТО, Черное море последует их примеру. Это стратегическая цель, к которой должен стремиться Альянс и все евро-атлантическая общественность. Балто-Черноморский фланг НАТО послужит крепкою стеною защиты от российской агрессии и террора», – сказал Кулеба.

По его словам, Россия использует Черное море «как место для реализации своих имперских амбиций», и «только поражение России вернет в регион стабильность».

Кулеба традиционно попросил «срочно» предоставить Украине системы «Пэтрит» и другое ПВО, что бы «защитить Румынию, Молдову и Польшу».

«Россия не может быть партнером в решении проблем, потому что Россия и есть проблема. Россия может винить лишь сама себя, что с ней никто не хочет работать. Россия понимает только язык силы», – резюмировал министр.

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