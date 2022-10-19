Кулеба грозит душить Россию во всех уголках мира

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина уже работает по всему миру, делая всё от себя зависящее, чтобы на каждом континенте и в любом уголке мира ненавидели Россию и русских.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мой приоритет как министра иностранных дел работать не только так, чтобы на Украине было больше оружия для обороны, чтобы мы побеждали Россию на всех фронтах. Но и в том, чтобы искать новые возможности для продвижения национальных интересов Украины в каждом уголке планеты, в каждом регионе. Мир очень большой, он не ограничивается Америкой и Европой. Наши интересы везде. И страны так называемого глобального юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки – это грандиозный нераскрытый потенциал для укрепления глобальных позиций Украины, создания новых возможностей для украинского бизнеса, развития политического, экономического, образовательного, культурного сотрудничества. А также противодействия российскому влиянию», – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что нынешней изоляции России недостаточно.

«Я уверен, что новая глобальная роль Украины, а мы на самом деле в этом году вышли на новый уровень, получили новый вес на международной арене, предусматривает и новую действительно глобальную внешнюю политику нашего государства. Поэтому мы продолжим открывать новые регионы и возможности, закрашивать на карте мира белые пятна. Не должно быть больше на карте мира белых пятен для Украины и украинцев. Уже не говоря о том, что для настоящей изоляции государства-террориста России евроатлантического пространства недостаточно. Мы задушим их везде, на каждом континенте и в каждом углу мира. Мы сделаем всё, чтобы не оставить им кислорода нигде в мире», – пообещал глава украинского МИДа.