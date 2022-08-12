Кулеба грозит очистить европейские пляжи от русских с буквами Z и надписью «СССР» на майках

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Новости Украины

Российские туристы в футболках с надписью «СССР» и с буквами Z не должны слоняться иностранными пляжами, посещать памятники, магазины, рестораны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Россияне в абсолютном большинстве поддерживают агрессию против Украины, военные преступления, убийства, захват чужой земли. Поэтому вполне логично лишить их права пересекать международные границы до тех пор, пока они не научатся их уважать. Мы также не воспринимаем аргумент, что такой шаг якобы ограничит возможность выезда для тех, кто не поддерживает путинский режим. Для людей, которых преследуют, всегда останется возможность политического убежища, а вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам пока их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе», – рассказал Кулеба.

Украинский министр добавил, что инициатива Владимира Зеленского по прекращению выдачи виз россиянам набирает обороты в ЕС.

«Латвия прекратила выдачу виз, Финляндия и Эстония поддержали такие планы. Вскоре тему обсудят на уровне Европейского Союза. Украинская дипломатия активно работает с партнерами в ЕС и G7 для воплощения этого решения», – сказал Кулеба.

Напомним, вчера Сейм Латвии признал Россию «государством, которое поддерживает терроризм». Латвийский парламент призывает страны Европейского Союза остановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.