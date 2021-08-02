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02.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Кулеба грозит России «камнями с неба»

Новости УкраиныУкраина будет ждать удобного момента для «возвращения» Крыма, как когда-то Франция ждала возвращения Эльзаса...

Украина будет ждать удобного момента для «возвращения» Крыма, как когда-то Франция ждала возвращения Эльзаса и Лотарингии, находящихся под контролем немцев.

Об этом в интервью бывшему московскому журналисту Евгению Киселеву, который перебрался в Киев и стал обслуживать антироссийскую пропаганду, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это только вопрос времени. Никто же не мог поверить в то, что Российская империя распадется в ходе Первой мировой войны, в тот день, когда война была объявлена. Таких можно историй находить. Когда-то британские лорды и подумать не могли, что какие-то их маленькие североамериканские колонии посмеют отколоться от величайшей империи мира, никто не верил в распад Советского Союза. То есть это все исключительно вопрос времени», – скзаал дипломат.

«Опыт работы в Страсбурге, Страсбург – это же не только Совет Европы, это еще и Эльзас… я очень детально ознакомился. Очень много (он переходил из рук в руки), и последний раз его Франция официально, по международному соглашению уступила Пруссии в результате войны, и заняло сорок лет, чтобы его вернуть. Но, что интересно, хотя и Пруссия, и Франция на тот момент, точнее уже новая немецкая империя имели отношения и контактировали, но французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию.

Как только эта историческая возможность представилась, то сразу же все вернули обратно. И Украина будет вести именно такую линию. Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба»… – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – заявил Кулеба.



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