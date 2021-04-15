Кулеба грозит России карой прибалтийских «шпротов»

15.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине недостаточно просто слов поддержки в ее противостоянии с Россией – ей нужны практические шаги. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам руководителя украинской дипломатии, Запад должен дать России четкий знак, что ее действия против Украины будут «очень болезненными».

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«Конечно, и я об этом откровенно говорил в понедельник в Брюсселе, в Североатлантическом альянсе и вспомнил об этом сегодня в общении с коллегами, что слов поддержки недостаточно.

У меня нет сомнений, что Эстония, Латвия, Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они, как члены Европейского союза и НАТО, говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины.

Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными», – заявил Кулеба.

Выступившие после него главы внешнеполитических ведомств стран Прибалтики отметились дежурными фразами о непризнании «аннексии Крыма», «оккупации Донбасса» и ответственности России за происходящее в регионе.