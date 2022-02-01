Кулеба: «Информация о союзе с Польшей и Британией слишком рано просочилась»

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Новости Украины

Ожидавшееся сегодня торжественное заявление о создании инициированного Киевом союза Украины, Польши и Великобритании переносится на неопределённый срок.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он посетовал, что информация о «новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания» уже просочилась в публичное пространство и спровоцировала ажиотаж. В связи с этим украинский министр принял решение внести ясность в сложившуюся ситуацию.

Также он опубликовал карту, на которой выделены Великобритания, Польша и Украина. При этом российский Крым показан на карте как украинский

«С инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина (честно говоря, было обидно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому в который раз повторяю – верьте в свое государство). Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад», – сообщил Кулеба.

По его словам, главная причина создания подобных альянсов заключается в том, что Украине нужна помощь уже сейчас, и у Киева нет возможности дожидаться членства в ЕС и НАТО.

Однако не всё прошло гладко, как хотелось бы Кулебе. Министр признался, что планировалось с помпой официально объявить о создании объединения сразу тремя министерствами иностранных дел в Киеве, однако глава МИД Великобритании заболела ковидом, а потому официальное заявление будет позже.

«За это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат», – заверил Кулеба.