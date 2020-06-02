Кулеба из Германии публично поглумился над Донбассом, Москвой и «Минском»

02.06.2020, Берлин , Владимир Гладков

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе якобы разговаривает только с Россией, которая в свою очередь выражает нежелание идти на конструктивный диалог.

Об этом по видеосвязи из Германии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почти весь разговор мы говорили о ситуации по безопасности на Донбассе, и глава Офиса Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран – конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что реально происходит на Донбассе. Это системные нарушения перемирия со стороны оккупационных сил и нежелание России идти на конструктивный диалог в ТКГ, несмотря на то, что Украина рядом шагов показала, что мы настроены серьёзно.

Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога между так называемыми ЛНР и ДНР, мы в ТКГ разговариваем с Россией. Проинформировали о своём видении касательно границы и на картах, что называется на пальцах показали, где что происходит, для того, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят не донецкие, не луганские, а именно российские командиры, которые командуют этими военными корпусами. А также тот факт, что представители т.н. ДНР и ЛНР в действительности являются российскими гражданами, был приведён максимально чётко и прозрачно», – заявил глава украинского МИДа.

По его словам, кроме Донбасса, также говорили о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Германией.

«Есть конкретные планы, министр обороны об этом говорил. И политически я поднял вопрос членства Украины в программах расширенных возможностей НАТО, мы очень рассчитываем на Германию в этом вопросе. Это очень важно не только для Украины, а мы также уверены, что это необходимо для укрепления способностей Альянса вообще.

Такого же мнения большинство членов-союзников, мы работаем над тем, чтобы достичь консенсуса, потому что вопрос участия Украины является консенсусным», – рассказал Кулеба и добавил, что со стороны немецкого министра прозвучала фраза о том, что Германия будет якобы поддерживать сближение Украины с НАТО.