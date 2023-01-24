Кулеба хвастается, что Украина получила от Запада почти все, что просила

Украина не добилась от Запада выполнения еще трех пунктов по своему вооружению.

Об этом в эфире ТСН заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению Кулебы, вопрос с танками уже практически решен, а самолеты обсуждаются.

«Будут новые решения о поставках оружия разного типа, потому что у нас большая война, и на этой большой войне нужны большие объемы оружия – все очень просто. У нас остались три больших вопроса – один, я считаю, почти решен, это танки», – сказал министр.

«Два дополнительных вопроса, две опции, которые еще не открыты, – это дальнобойные ракеты, ракеты с большим радиусом действия, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, бить вглубь их тыловой инфраструктуры на оккупированных территориях Украины, и боевые самолеты.

Уже вы можете видеть в информационном пространстве, как появляются первые сообщения о том, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сейчас это уже реальность», – заявил Кулеба.