Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
22.09.2021 21:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Кулеба набросился на Запад за «недопустимое отношение» к Украине

Новости УкраиныНекоторые страны-члены Североатлантического альянса сознательно тормозят и саботируют получение Украиной плана действий по членству...

Некоторые страны-члены Североатлантического альянса сознательно тормозят и саботируют получение Украиной плана действий по членству в НАТО.

Об этом на своей странице в соцсети заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Но мы также понимаем, что в Альянсе есть страны, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции. Поэтому мы откровенно об этом говорим и продолжаем работать», – грозил Кулеба.

Кроме того, дипломат возмутился позицией ООН относительно «Крымской платформы».

«Они не приняли участие в инаугурационном саммите. Я напомню, что Украина является страной-основательницей ООН, и подобное отношение к инициативе Украины является недопустимым», – добавил министр.

Напомним, 26 июня 1945 года в Сан-Франциско представители 51 государства мира подписали Устав ООН. В число стран-основательниц по настоянию Иосифа Сталина были включены также УССР, БССР и Польша.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть