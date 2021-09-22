Кулеба набросился на Запад за «недопустимое отношение» к Украине

22.09.2021 21:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Некоторые страны-члены Североатлантического альянса сознательно тормозят и саботируют получение Украиной плана действий по членству в НАТО.

Об этом на своей странице в соцсети заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но мы также понимаем, что в Альянсе есть страны, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции. Поэтому мы откровенно об этом говорим и продолжаем работать», – грозил Кулеба.

Кроме того, дипломат возмутился позицией ООН относительно «Крымской платформы».

«Они не приняли участие в инаугурационном саммите. Я напомню, что Украина является страной-основательницей ООН, и подобное отношение к инициативе Украины является недопустимым», – добавил министр.

Напомним, 26 июня 1945 года в Сан-Франциско представители 51 государства мира подписали Устав ООН. В число стран-основательниц по настоянию Иосифа Сталина были включены также УССР, БССР и Польша.