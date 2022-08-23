Кулеба назвал европейских «отщепенцев» – страны, отказывающиеся помогать Киеву оружием

23.08.2022  08:52 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Австрия, Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина
Новости Украины

Среди стран Европейского Союза только Австрия и Венгрия до сих пор не принципиально не поставляют Украине оружие для борьбы с Россией.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире пропагандистского телемарафона в Киеве.

Среди стран Европейского Союза только Австрия и Венгрия до сих пор не принципиально не...

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«Сейчас ни для одной страны Европы, кроме Австрии и Венгрии, поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были такими. Поэтому вопрос не в том, что страны ЕС против. Вопрос в том, что они «за», но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий», – заявил министр.

Кулеба считает, что политические дискуссии западных стран о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.

Ранее во время совместного брифинга с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу Кулеба пожаловался на то, что есть определенные страны, которые принципиально отказываются от идеи поставки оружия Украине. По его словам, государства, выступающие против поставок вооружения Киеву, желают завершения войны, даже ценой украинской государственности.

«Но те, кто говорит, что поставка Украине оружия является подбрасыванием дров в огонь — врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они подразумевают, что пусть Россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность», – утверждает украинский министр.

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