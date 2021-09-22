Кулеба обещает уговорить США на выделение ежегодного миллиарда долларов на украинскую оборону

Кулеба обещает уговорить США на выделение ежегодного миллиарда долларов на украинскую оборонуНовости Украины
Украина должна войти в клуб избранных стран, которым США выделяет на сектор безопасности помощь в размере, превышающем один миллиард долларов
Об этом в эфире своего видеоблога заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Моя позиция очень простая, и я начал её озвучивать и начал говорить с Конгрессом США, и с администрацией. Я считаю, что уровень финансовой поддержки США Украины должен достичь 1 миллиарда долларов, и это должно быть достигнуто в ближайшие годы.
Для этого есть все политические предпосылки по безопасности, и есть много сил в Конгрессе, которые поддерживают эту инициативу, и мы над этим будем работать.
Это не будет сейчас, но это произойдёт в ближайшие годы, мы над этим будем работать. И значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности», – пообещал Кулеба.
Он добавил, что вступление Киева в «клуб избранных» государств, получающих военную помощь США, якобы сделает Украину сильной и напугает Москву.
«Знаете клуб государств, которые получают от США миллиарды помощи, это клуб избранных, это лучше чем какой-то статус, потому что это реальная помощь, и мы над этим работаем. Вопрос ПВО, противоракетной обороны – это топ приоритетов в нашем диалоге с США. Всё реально, если бы это считалось нереальным, я бы не занимался этой работой.
Президент Украины считает, что тоже всё реально, и ставит амбициозные задачи. И обратите внимание, как нервно реагирует Россия на этот процесс, на это наше сотрудничество, потому что вы понимаете, что они хотят, чтобы мы были слабыми, а мы хотим, чтобы мы были сильными, и поэтому мы будем работать и с США, и с другими странами над укреплением обороноспособности», – разошелся Кулеба.
Спасибо!
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