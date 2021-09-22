Кулеба обещает уговорить США на выделение ежегодного миллиарда долларов на украинскую оборону

Украина должна войти в клуб избранных стран, которым США выделяет на сектор безопасности помощь в размере, превышающем один миллиард долларов

Об этом в эфире своего видеоблога заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя позиция очень простая, и я начал её озвучивать и начал говорить с Конгрессом США, и с администрацией. Я считаю, что уровень финансовой поддержки США Украины должен достичь 1 миллиарда долларов, и это должно быть достигнуто в ближайшие годы.

Для этого есть все политические предпосылки по безопасности, и есть много сил в Конгрессе, которые поддерживают эту инициативу, и мы над этим будем работать.

Это не будет сейчас, но это произойдёт в ближайшие годы, мы над этим будем работать. И значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности», – пообещал Кулеба.