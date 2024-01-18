Кулеба обрушился на ЕС за неудовлетворительное состояние европейского ВПК

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Обороноспособность Евросоюза сегодня находится на нижайшем уровне. ЕС падет, если Россия атакует уже завтра.

Об этом на форуме «Deciding Your Tomorrow» завяил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Кулеба не уточнил, по чьей вине обороноспособность ЕС резко скатилась вниз.

«Мы стоим перед простой реальностью – это то, чего люди не хотят слышать, но если Путин атакует завтра Евросоюз, то Европейский союз не сможет защитить себя, они упадут, потому что то, в каком состоянии находится индустрия обороны Евросоюза, недостаточно для того, чтобы они себя защитили. Я хочу сказать, что этот вопрос евробезопасности должен быть вписан в вопрос более широкой безопасности. Но мы должны начинать с очень простого – Европа должна усилить свою оборонную промышленность, потому что та проблема, которая стоит перед Европой, она не закончится, когда Украина выиграет. Очень важно теперь, и я в этом процессе уже полтора года, это связано с оборонной промышленностью – каждая страна, которая повышает свое производство, она не решает проблемы – только общие усилия Евросоюза», – пугал Кулеба.

Напомним, Евросоюз находится на втором месте по объемам помощи Украине, выделив с начала конфликта почти 62 миллиарда Евро. При этом, отдельно финансируют Киев и страны-члены ЕС. Так, только Германия дала от себя более 19,5 млрд. евро.