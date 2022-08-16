Кулеба обвинил США в нерешительности по отношению к РФ

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Новости Украины

Вашингтон не спешит наделять Россию статусом «государства-спонсора терроризма», понимая все возможные последствия в отношениях между ядерными державами.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем дольше будет война, тем больше будет вероятность [признания России как «террористического государства»]. Есть во всем мире статус «государство-террорист», и это – политическое клеймо. Но в одной стране статус «государства-спонсора терроризма» – это конкретные юридические последствия. Это США. Мы видим, как разные страны начинают принимать решения, говорят о России как о террористе, но это – политические оценки», – сказал министр.

«Вчера отправил президенту сообщение с результатом работы, а он мне пишет: «Лучше пусть США признают Россию государством-террористом». Говорю: «Так точно!». Сам лично контролирует этот вопрос, определил его в приоритет, но американцы пока что не решаются, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией. Но мы работаем над тем, чтобы это произошло. Россия помогает сильно. Жаль, что ценой наших жизней и разрушением нашей страны, но они, не покладая рук, вносят свой вклад в копилку», – похвалился Кулеба.