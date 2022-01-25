Кулеба объяснил, что США бегут с Украины, держа в уме Афганистан

25.01.2022  09:00 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Украина
Новости Украины

Решение США предписать сотрудникам своего посольства в Киеве эвакуировать семьи с Украины является преждевременным.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение США предписать сотрудникам своего посольства в Киеве эвакуировать семьи с Украины является преждевременным....

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По словам Кулебы из более чем 190 дипломатических представительств, о планах эвакуировать своих сотрудников заявили лишь четыре.

«В каждой стране есть свой фактор. К сожалению, в Соединенных Штатах есть фактор Афганистана, того, что недавно происходило. И потому коллеги где-то действуют более, скажем, резко, чем должны были бы. Мы абсолютно убеждены, что в данный момент решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств является преждевременным. Для этого в данный момент нет объективных, реальных условий», – заявил Кулеба.

Напомним, ранее о планах эвакуации дипломатов из Украины заявили Австралия, Великобритания, Германия и США. Летом этого года при выводе американских войск из Афганистана, военным пришлось экстренную эвакуацию дипломатов из Кабула.

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