Кулеба объявил об официальной ноте Израилю с требованием поделиться ПВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Учитывая тесное сотрудничество Ирана и России в плане продаж беспилотников, совершенно непонятно, как это для Израиля не стало поводом отбросить все сомнения в вопросе предоставления Киеву систем ПВО.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий», – сообщил Кулеба.

Позже журналисты попросили уточнить заявление министра.

«С оглядкой на то, что всё большее участие Ирана в войне России против Украины, изменится ли позиция Израиля о возможности передачи помощи Украине, в чатности систем ПВО «Железный купол»?», – прозвучал вопрос.

«Мы давно упорно призываем Израиль открыться к сотрудничеству с Украиной в сфере ПВО. Не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить, но это не происходит. Вы знаете, что Иран – это красная линия для Израиля, и после того, как Иран напрямую стал соучастником агрессии против Украины, я думаю, что кто-либо в Израиле, кто имеет какие-то сомнения помогать Украине или не помогать, эти сомнения должны развеяться», – ответил глава украинского МИДа.

«Если действительно политика Израиля ведётся в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то наступило время Израилю открыто стать на сторону Украины», – учил евреев хохол.