Кулеба пообещал России «болезненные санкции», а Боррель – подключить США
Россия якобы стремительно наращивает свои войска вдоль границы Украины, что несёт прямую угрозу европейской безопасности.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции во время визита на Луганщину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас перед Украиной и ЕС стоит одна задача: дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации и тому факту, чтобы Москва снизила напряжение и отказалась от своих агрессивных намерений. Мы системно работаем над сдерживанием РФ, и безусловным пакетом этого сдерживания является подготовка новых болезненных санкций в отношении России», – сказал Кулеба.
В свою очередь Боррель заявил об опасности для ЕС со стороны России.
«Сейчас конфликт находится на границе того, что он может перейти, может углубиться, и сейчас растёт напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия чрезвычайным способом наращивает свои войска и оружие вдоль границы Украины и это происходит очень быстро. Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену. Поэтому мы координируем вместе с США, НАТО, с другими партнёрами, с которыми мы имеем совместную позицию, нашу работу касательно деэскалации ситуации», – сообщил Боррель.
При этом стоит отметить, что на днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в официальном заявлении утверждал, что скопления российских войск на границе с Украиной нет, как нет свидетельств и того, что Москва планирует нападение.
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