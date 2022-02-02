Кулеба потребовал не называть российское вторжение «неизбежным» – только «возможным»

Россия сконцентрировала у границы с Украиной много войск, но их все равно недостаточно для вторжения, о котором столько пишут западные медиа.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что в последние недели большая часть мира сфокусирована только на одном слове: «неизбежность», «неизбежный». Что это значит, что влечет? Думаю, мы должны меньше фокусироваться на словах и больше – на более широкой оценке ситуации.

Во-первых, российская армия, сконцентрированная вдоль границы с Украиной в России, вооруженные силы, сконцентрированные в Белоруссии, вооруженные силы, сконцентрированные на наших оккупированных территориях, огромны. Они оказывают большое давление на нас. Но они все же недостаточны для широкомасштабной операции против Украины.

Конечно, есть возможность военной операции меньшего масштаба. Это еще один риск. Или, возможно, Россия ограничивает себя использованием угрозы силы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине без реального применения силы. Это – также возможный сценарий.

Никто из нас – ни Вашингтон, ни Лондон, ни Киев – не могут исключить вторжение из списка угроз. Что мы говорим сейчас – что мы должны оставаться рациональными и правильно, разумным образом, оценивать приоритет и последовательность различных угроз.

Ситуация очень сложна. Если пытаться свести ее в одно предложение можно пропустить много важных деталей, которые необходимы для принятия разумного решения. Поэтому я призываю не концентрироваться на одном слове, которое стало таким популярным, но оценить ситуацию в ее сложности», – наговорил Кулеба.