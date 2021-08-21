Кулеба предложил России перенести столицу в Крым

21.08.2021 23:26 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия при желании может смело переносить столицу на Крымский полуостров, всё равно Украина и её «партнёры» будут и дальше считать русских «оккупантами».

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, с одной стороны, на каждом шагу рассказывают, что вопрос Крыма закрыт и решён раз и навсегда – Крым является частью России, а с другой стороны разворачивают всю свою машину для того, чтобы сорвать саммит «Крымская платформа». Так если вопрос закрыт и решён, почему вы противодействуете «Крымской платформе»?» – изобразил недоумение Кулеба.

«Они говорят, что это посягательство на целостность РФ», – напомнила ведущая.

«Нет. С точки зрения международного права, у РФ в Крыму один статус – это статус государства-оккупанта. Согласно международному праву, она несёт ответственность за всё, что происходит на оккупированной территории. Другого статуса у России в Крыму нет. Она может себе выдумать всё что угодно, может перенести в Крым столицу, это их проблема, но от этого политический, юридический и моральный статус России в Крыму не изменится», – угрожает глава украинского МИДа.