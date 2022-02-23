Кулеба пригрозил России планом «Б» и войной «за каждый дюйм»

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Новости Украины

Украина не планирует проводить эвакуацию населения из прифронтовых территорий в Донбассе.

Об этом после встречи с госсекретарем США заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава украинской дипломатии рассказал о нескольких планах, которые рассматривает Киев.

«Относительно эвакуации Мариуполя и Харькова – мы такого не планируем. У нас есть план «А» – использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию и предотвратить следующую агрессию. План «Б» – воевать за каждый дюйм наших городов и нашей территории, бороться, пока мы не победим», – заявил Кулеба.