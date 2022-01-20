Кулеба припомнил США и ЕС старые обиды, но на помощь рассчитывает
Украина больше не собирается «платить кровью» за неспособность западных партнёров надлежащим образом оценить угрозу со стороны России
Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия способна действовать нелинейно. Но ошибки 2014-го года не имеют права на повторение. Поэтому не примем никаких попыток, если они будут, пояснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России, потому что это «недостаточно большое вторжение», или что «недостаточно доказательств, что это именно российские солдаты – может, это фермеры, шахтёры, или опять неизвестные зелёные человечки».
Всё это пройдено, все эти уроки истории выучены. И мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнёров быстро и чётко делать выводы относительно действий РФ. Мы будем говорить откровенно», – пригрозил Кулеба.
Впрочем, он тут же выразил надежду, что Запад на этот раз окажет помощь.
«У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддержат нас, и лично президент Байден поддержит Украину. Не только словами, но и конкретными делами, И нет сомнений в том, что в случае начала активных боевых действий, у США и ЕС не будет другого выбора, кроме как применить соответствующие жёсткие санкции в ответ касательно России», – добавил глава украинского МИДа.
Спасибо!
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