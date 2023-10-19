Кулеба признал, что Израиль унизил Зеленского

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На Украине продолжают давать противоречивые объяснения причин отказа руководства Израиля встретить с президентом Владимиром Зеленскими.

Изначально об этом сообщил израильский портал Ynet, по данным которого, Зеленский планировал посетить Израиль одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном 16 октября. В Израиле Зеленскому сказали, что его визит стал бы несвоевременным.

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На Украине тут же бросились опровергать эту информацию. Так, посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук утверждает, что никто Зеленскому не отказывал.

«Визит президента в Израиль может состояться в будущем, однако в настоящее время посольство не получало обращения по поводу организации поездки гаранта. Следовательно, не было и отказа в визите», — заявил Корнейчук.

Впрочем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически опроверг посла Украины.

«Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними визит сразу после нападения ХАМАС, и они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза поменялась», – сказал Кулеба итальянской газете La Repubblica.

Примечательно, что в Израиле, кроме Блинкена, побывал президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Сегодня в еврейское государство прибыл британский премьер Риши Сунак. Так что утверждения Кулебы, что в Израиле не ожидали ни одного иностранного лидера, явно притянуты за уши.