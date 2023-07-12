Кулеба признал, что раньше марта 2024-го F-16 ждать не стоит

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Первые американские истребители F-16 должны появиться в небе Украины не ранее весны следующего года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он пожаловался, что передача Украине истребителей F-16 связана со «сложными техническими моментами».

По его словам, тренировки пилотов должны в августе или даже в сентябре, а параллельно будет проводиться подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов.

«Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком», – сказал министр.

Он добавил, что кроме пилотов придется инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру. Кроме того, не исключил, что график может сдвигаться.

«Но сейчас и министр обороны здесь [в Вильнюсе] работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс», – резюмировал Кулеба.