Кулеба признал, что в Афганистане на американской базе остались украинцы

18.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В Киеве подтвердили, что на брошенной американцами военной базе в Афганистане остались 12 граждан Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, рассказавший, что переговорил по телефону с одним из украинцев, остающихся на базе под Кабулом

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«У нас был дружеский и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились с ним не называть. «Я горжусь своей страной», – сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого – покоя и координации», – пишет Кулеба.

При этом информацию, ранее обнародованную украинскими телеканалами, он назвал «истерикой».

«Их бросили – ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена ​​связь и его постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане», – отмечает министр.

Также он оправдывается, что на базе остались не только украинцы, но и граждане других стран, не указывая, есть ли там американцы.

Министр утверждает, что речь идет о бывших военнослужащих, которые выполняют частный контракт по международному контракту [по всей видимости, заключенному c неназванной ЧВК].

«Еще раз – для меня и всего МИД достаточно двух слов «Гражданин Украины», чтобы сделать все, чтобы помочь, обеспечить возвращение, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для украинского государства. Мы не зря прописали это в нашей Стратегии внешней политики. Всех фанатов истории о том, что государство Украина бросило своих, просьба не беспокоить. Мы своих не бросаем», – пафосно резюмировал Кулеба.

Ранее украинский телеканал «24» рассказал, что на базе после ухода американцев остаются украинцы, грузины, румыны и болгары – всего более 40 человек. По словам сестры одного из украинцев, на базу уже приходили талибы, которые вели себя вежливо, но забрали все оружие, предупредив, что может быть и по-другому.