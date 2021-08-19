Кулеба признал провал США в Афганистане и объявил о переносе даты визита Зеленского в Вашингтон

19.08.2021 14:28 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США с Афганистаном попали в неприятную ситуацию, но это никак не повлияет на запланированный на конец августа визит президента Украины в Вашингтон.

Об этом на брифинге в МИД Украины сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То что происходит в Афганистане Сейчас может повлиять на всё. Но состоянием на сейчас у нас нет никаких индикаторов, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты. Еще раз подчеркиваю, что мы понимаем, в какой халепе [переплете]) оказались в США, и в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы помогаем партнерам, чем можем. Но состоянием на сейчас никаких негативных сигналов нет. Всё идёт по плану», – отметил Кулеба.

«30 августа глава украинского государства начнёт визит в США по приглашению президента США Джо Байдена. Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Президент Украины до сих пор не залетал так далеко в США, никогда не посещал другое побережье США, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены IТ-компании, наиболее высокотехнологическая космическая индустрия, и это именно то, в где Украина имеет сильные козыри. Именно поэтому президент посетит штат Калифорния – для того, чтобы создать новые возможности сотрудничества США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику», – считает министр.

В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с США о перенесении этой даты на один день. В частности, из-за того что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегации, но и встречу в формате лицом к лицу. Это одна из договоренностей, которые мы достигли вовремя визита моего и руководителя офиса президента США.

Что касается Афганистана, то я пока не могу раскрывать детали того что происходит, но мы день и ночь мы работаем над эвакуацией наших граждан и создаём все возможности. Решаем миллион вопросов, самых неожиданных, для того чтобы можно было вывезти наших граждан», – сказал Кулеба.

Ранее анонсировалось, что визит Зеленского состоится в июне, потом дату перенесли на 30 августа.