Кулеба проболтался об иссякающих запасах Украины

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Новости Украины

Денег, которые США и другие страны Запада обещали Украине, хватит ей лишь до конца года. Об этом в разговоре с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые позвонили ему от имени экс-посла США в России Майкла Макфола, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При уже обещанных нам деньгах от Соединенных Штатов, от Европейского союза как объединения и от ряда стран Европейского Союза, до конца года мы более-менее продержимся, сможем поддерживать финансовый баланс, но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ. По сути, партнеры финансируют нам время до конца года, и мы должны до конца года финализировать программу с МВФ, чтобы в следующем году иметь масштабную программу МВФ. При нынешнем балансе нам нужно в районе пяти миллиардов в месяц», – заявил Кулеба.

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Он также призвал усилить давление на стране Евросоюза, которым все сложнее даются антироссийские санкции:

«Их нужно заставлять, им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии. Венгрия становится все более агрессивной».

Кроме того, Кулеба пожаловался, что США не хотят предоставлять Украине дальнобойные ракеты и танки:

«Мне кажется, что Соединенные Штаты должны сейчас преодолеть психологический барьер, а по-другому я не могу объяснить их отказ, и передать Украине, анонсировать хотя бы, передачу Украине в одном из следующих пакетов системы противовоздушной обороны «Патриот» и ракеты дальнего радиуса действия. То есть, мы гарантируем, что не будем их использовать по территории Российской Федерации, но, если они у нас будут, то мы сможем на максимальную глубину простреливать оккупированную территорию Украины, уничтожать российские резервы там».