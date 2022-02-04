Кулеба провозгласил дипломатическую победу над Россией

04.02.2022  08:45 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина
Новости Украины

Украина продолжает отказываться от прямых переговоров с республиками Донбасса и сегодня дипломатически ощущает себя на высоте.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает отказываться от прямых переговоров с республиками Донбасса и сегодня дипломатически ощущает себя...

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«Объективно Украина сейчас в самой сильной позиции, начиная с 2014 года. И это проявляется во всем – и в том количестве финансовой и военной помощи, которую мы получаем, и в тех визитах, и в разговорах президента, и в моих контактах, и в контактах Андрея Ермака – все работают сейчас в такой системе, которую мы называем сетевая дипломатия, когда каждый делает, что может. И мы закрутили такую сеть, что уже действительно Россия ощущает, что дипломатически она этот раунд проигрывает», – сказал министр.

Он говорит, что динамика и уровень контактов с западными партнерами «очень интенсивная».

«Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступать с сильной позицией в переговорах с Россией. Потому в Берлине, где произойдет очередная встреча советников «Нормандского формата», мы туда поедем с неизменной позицией – безопасность, потом политическая часть. И никаких прямых переговоров с ОРДЛО», – заявил Кулеба.

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