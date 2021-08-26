Кулеба: «Следующий шаг – вывод России из Крыма»

26.08.2021 15:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Подписанная странами-участницами киевского форума «Крымская платформа» одноимённая декларация – это открытый документ, в который в любой момент украинская сторона может добавить кого угодно и что угодно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на руках очень сильный документ – это декларация «Крымской платформы». Это самый сильный документ в отношении Крыма, одобренный на международном уровне с 2014 года. Её поддержали все страны-участницы саммита и ЕС, и, собственно, все страны-члены НАТО. Но документ открыт к присоединению, и потому мы будем работать над расширением участия в нём, а также мы будем расшивать этот документ, те обязательства, которые взяли на себя страны в этом документы, в конкретные действия, мероприятия и инициативы», – сказал министр.

«Украина не остановится. Мы будем работать ровно столько, сколько понадобится, чтобы вернуть украинский Крым. И тот факт, что после 7 лет оккупации и всех миллиардов, которые потратила Россия на то, что бы о Крыме начали забывать, мы сломали эту тенденцию, свидетельствует о том, что мы способны побеждать, и мы, украинский народ, в конце концов, получим то, к чему стремимся», – заявил Кулеба.

Он добавил, что Киев бдительно наблюдает за «милитаризацией Крыма».

«Мы знаем, что уже на полуострове размещены потенциальные носители ядерного оружия, в частности, корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр». У нас есть достаточно информации о том, что происходит. Наша задача сейчас укреплять собственные вооружённые силы и укреплять союзнические действия в Чёрном море для сдерживания России – это первый шаг. А дальнейший шаг – это уже будет вывод России из Крыма», – заверил глава украинского МИДа.