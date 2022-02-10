Кулеба: У ЛДНР не заканчиваются танки и боеприпасы

Заявления России о необходимости обеспечивать безопасность других стран якобы носят манипулятивный характер и на них не надо реагировать.

Об этом на совместной с министром иностранных дел Польши Збингневом Рау пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поддержал инициативу Польши по введению в ОБСЕ обновленного диалога по вопросу безопасности на европейском континенте. Этот диалог будет состоять из трех тем. Я акцентировал, что для нас самой важной является именно военная безопасность. Тема, которая является фундаментальной для европейской безопасности – это то, как мы, европейцы, будет отвечать на попытки РФ манипулировать принципами и нормами ОБСЕ.

Речь идет об известном вопросе, который постоянно ставит Россия всем государствам-участникам: каким образом они планируют обеспечивать свою безопасность, не нанося вред безопасности России? Но я напомню, что единственное государство ОБСЕ, которое сейчас совершает преступление агрессии против другого государства – это именно Россия. Единственное государство, которое ведет военную эскалацию на суше и на море – это именно Россия.

Москва утверждает, что меньше 3% территории Украины 8 лет воюют против остальной страны. И у них не заканчиваются боеприпасы, не заканчиваются войска, не заканчиваются танки. Это абсурд и манипулирование нормами ОБСЕ и искажение реальности. Настало время не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а поставить вопрос самой РФ: как вы, Россия, которая ведет агрессию и расшатывает ситуацию, планируете обеспечивать безопасность не нанося вред безопасности других стран?

Мы не должны постоянно пребывать в защитном положении и бесконечно отвечать на манипулятивные вопросы России. Мы должны сами активно ставить болезненные вопросы России и требовать ответы от нее если мы хотим защитить принципы ОБСЕ и безопасность в Европе», – сказал Кулеба.