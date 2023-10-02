Кулеба: Украв замороженные в ЕС российские активы, мы сделаем услугу Москве

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Европейские юристы, которые колеблются в вопросе передачи Киеву замороженных российских активов, должны понимать, что иногда триумфом верховенства права может быть политическое решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что на встрече с европейскими кураторами активно обсуждался новый 12-й пакет санкций.

«Было лето, перерыв, анализ – что работает, что не работает. Больше не может быть каких-то объяснений, почему не принимается 12-й пакет санкций, и мы призвали ЕС начать предметную работу над этим пакетом. Мы считаем, что должны быть два ключевых фокуса. Во-первых, это средства для борьбы с обходом уже введённых санкции, а во-вторых, это новые санкции, которые, в первую очередь, должны коснуться оборонной индустрии РФ, которая производит ракеты и дроны. Второе, есть все основания серьёзно взглянуть на санкции против ядерной индустрии России. И сегодня много министров говорили об угрозе российской дезинформации, мы желаем, чтобы продолжалось санкционирование и российских пропагандистов также», – сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам обсуждалась судьба арестованных российских активов.

«Я также подчеркнул коллегам на необходимости активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд правовых вопросов, которые требуют решений, но нет таких правовых вопросов, которые не могут быть решены, когда есть понимание юристами, что для этого существует политическая воля, и в рамках верховенства права такие решения могут быть найдены», – вещал украинский министр.

По его словам, создание такого механизма и передача Украине украденных российских активов, буквально, «облегчит всем жизнь».

«И Украине, которая получит дополнительный ресурс, и ЕС, который наконец найдёт чёткое решение, что делать с этими замороженными деньгами и облегчит финансовую ношу, которую несёт европейская сторона. Потому что все соглашаются, что Россия должна заплатить. Все сегодня за столом говорили, что Россия должна заплатить. Нужно лишь найти нужный инструмент, и время для этого настало. Ну и России это тоже облегчит жизнь, поскольку она избавится от лишней ноши в виде своих замороженных денег», – паясничал Кулеба.