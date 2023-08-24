Кулеба устроил классический рагульский демарш в Совбезе ООН – Небензя отчитал его на мове

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Переехавшие в Россию украинские дети довольно быстро становятся настоящими патриотами новой Родины и врагами нацизма.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка, а ныне руководитель «сети спасения детей» Николай Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я буду голосом украинских детей, которых лишили права на жизнь и права на сохранение индивидуальности. С 2014 года почти миллион украинских детей оказались на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, и были депортированы в РФ. Это украденные украинские дети. И теперь тысячи этих молодых людей воюют против своей Родины. После нападения 24 февраля мы потеряли около двадцати процентов наших детей. Они остались на оккупированных территориях», – начал Кулеба на украинском языке.

Однако его прервали, сообщив, что с украинского языка нет перевода. Однако киевский общественник не обратил на замечание никакого внимания.

«Захват Россией украинских территорий сопровождается массовым вывозом украинских детей в лагеря и другие заведения, где их активно перевоспитывают и перевоспитывают, через запугивания, угрозы и принуждение получить российский паспорт и остаться в России. Нашим детям последовательно вкладывают в головы, что они Украине не нужны, что на Украине нацисты, и Россия захватит всю их Родину, и для них лучше стать россиянами, а Украина – всего лишь один из регионов России», – вещал он ничего не понимающему залу.

Выходку прокомментировал постпред России Василий Небензя. Сначала он обратился к Кулебе на украинском языке, поблагодарив за «продемонстрированное равнодушие не только к украинским гражданам, но и к членам ООН и её американского председателя».

«Хочу обратить внимание, что мы сегодня стали свидетелями грубого нарушения правил Совета безопасности со стороны американского председательства. А именно правила 44, которое гласит, что выступления могут быть на языках, не входящих в список официальных языков ООН. Но в таком случае выступающий самостоятельно обеспечивает перевод на один из официальных языков ООН. Этого сделано не было. В итоге члены Совета безопасности потратили более 15 минут на заслушивание речи, которую никто, кроме говорящих на украинском и русском, не понимал. При том, что докладчик прекрасно говорит на английском, как это выяснилось в конце его выступления. Не сомневаемся, что и по-русски тоже. Не сомневаемся, что это был политический жест показательного игнорирования правил работы Совета безопасности, и американское председательство не смогло его остановить», – сказал российский дипломат.