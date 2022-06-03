Кулеба в Братиславе выпрашивает у Запада больше тяжелого вооружения образца НАТО

Новости Украины

Украине сегодня нужно больше тяжелого вооружения образца НАТО, чтобы отбросить назад российскую армию. Речь в особенности о 155-м калибре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении к форуму GLOBSEC 2022 в Братиславе, сообщает сайт украинского министерства.

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«Несмотря на все трудности и при вашей последовательной поддержке, Украина по-прежнему стоит обеими ногами на земле. Очень дорогой ценой мы выиграли ряд важных сражений (интересно, каких – Ред). Сейчас война бушует на юге Украины и на востоке, где бои особенно кровопролитны и тяжелы. Сотни тысяч храбрых украинцев сражаются с российской армией, но нам необходимо оснастить их должным образом, чтобы превзойти огромное преимущество России в артиллерии. Вот почему нам срочно нужно больше тяжелого вооружения по образцу НАТО для наших военных, чтобы отбросить русских назад. Особенно 155-го калибра», — сказал украинский министр.

Он заявил, что на сегодня единственным способом заставить Россию вернуться за стол переговоров на приемлемых для Киева условиях является победить ее на поле боя, навязав невыгодный формат мирного соглашения.

Также, по словам представителя Киева, на фоне того, как война тянется уже четвертый месяц, на Западе идет дискуссия о том, какими должны быть цели в этой войне.

«Прежде всего, я хочу четко заявить, что именно Украина и народ Украины будут определять цели этой войны. Мы ведем справедливую оборонительную войну против захватчиков, которые пришли на нашу землю, чтобы буквально уничтожить нас, лишить нас нашей идентичности и права на существование…Поэтому мы боремся не за политические или экономические цели, а за право нашего народа на жизнь. Мы будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо для выживания и победы», — утверждает Кулеба.

Он призвал Запад отказаться от «двусмысленных формулировок» и четко сформулировать цели в выгодном не для самого Запада, а для киевского режима ключе.

«Это верно, что Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Но почему бы нам не поставить позитивную и четкую цель в трех словах: Украина должна победить. Когда мы все четко поставим эту цель, пути ее достижения тоже станут гораздо более ясными», — поучает Запад украинский министр.

Он также напомнил о раздражающих Киев заявлениях в западных кругах с предложением уступить украинские территории России или пойти на другие уступки, которые, по их мнению, позволят заключить перемирие на выгодных для Запада условиях, не допустив поражения Украины, но при этом ослабив Россию и выставив ее неспособной добиваться серьезных военно-политических целей.

«Подобные предложения являются непродуманными и ведут к новой войне, а не прокладывают путь к миру… Россия хочет физически уничтожить Украину и убить как можно больше украинцев. При таком выборе единственный выход — заставить Путина потерпеть поражение», — считает украинский министр, подтверждая распространенное среди российских военных алармистов мнение о том, что в условиях, когда значительная часть российскрй элиты спит и видит скорейшее завершение СВО даже ценой невыполнения его основны целей и задач, главной надеждой России избежать унизительного договорняка с Западлм является неуступчивость киевской верхушки.

Как уже сообшал ПолитНавигатор, новый пакет военной помощи США для Украины будет включать в том числе способные нанести серьезный урон России дальнобойные РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.