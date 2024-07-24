Кулеба в Китае и Боррель в Брюсселе: Украина готова к переговорам с Россией, но есть нюанс

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Разговоров о мире и переговорах среди украинских официалов и поддерживающих их западных «випов» все больше. Так, сегодня находящийся со вчерашнего дня с визитом в КНР по приглашению китайской стороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти готовы вести переговоры с Россией.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — заявил Кулеба, для которого нынешний визит в Пекин – первый в его министерской карьере.

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Накануне визита сообщалось​​, что в Пекине будет обсуждаться «поиск путей прекращения» войны и «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира».

«Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией», – подтвердила сказанное Кулебой официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин по результатам переговоров Кулебы с главой МИД КНР Ван И.

Китайское англоязычное издание The Paper передает содержание разговоров дипломатов двух стран. В частности, по данным издания Ван И поблагодарил Кулебу за помощь в эвакуации граждан Китая, в частности иностранных студентов, на начальном этапе конфликта на Украине. Он добавил, что существует риск эскалации и его распространения за пределы государства.

МИД КНР ранее неоднократно озвучивал главные требования Китая к мирным переговорам по Украине. На них должны присутствовать и представители России, и Украины. Кроме того, переговоры должны обеспечивать равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов.

Несколькими днями ранее в интервью ВВС Зеленский также допустил, что горячая фаза войны может быть закончена уже до конца этого года. Правда, при условии согласованного давления всего мирового сообщества на РФ.

Также Зеленский впервые допустил переговоры с Путиным, несмотря на действующий и подписанный им самим указ о запрете таких переговоров.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план… и договариваться об окончании войны согласно устава ООН. И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России», — заявил украинский президент в интервью BBC.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает изменение тона Зеленского реакцией на то, что Трамп объявил своим напарником «убежденного критика поддержки Украины» Джей Ди Вэнса.

«Возможно, Зеленский пытается достучаться до потенциальной будущей администрации Трампа, подчеркнув, что он готов к переговорам — до тех пор, пока сделка на столе будет справедливой», — утверждает дипломат-отставник.

В качестве одного из критериев «справедливости» и «стабильного мира» Хербст назвал прием Украины в НАТО по итогам конфликта. При этом он считает, что Киев мог бы «правомерно говорить о своей победе в этой войне», даже если Украине не удастся вернуть всю свою довоенную территорию.

А вот уходящий с поста глава евродипломатии Жозеп Боррель четко расставляет акценты, не допускающие двояких толкований.

«Мы уже сказали: следующий шаг требует привлечения России. Президент Зеленский продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но такое участие должно проходить на основе международного права, а не тех «предпосылок», которые Украине выдвигал Путин во время визита премьера Орбана в Москву Да, разумеется, мы должны надеяться на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа. Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что происходит. Что это именно Россия совершает атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется и мы помогаем Украине в самозащите. Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского, которая является единственным мирным планом, поддерживаемым Европейским Союзом», — резюмировал Боррель по итогам очередного совещания министров иностранных дел стран ЕС.