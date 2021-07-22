Кулеба в прострации: Россия – главный бенефициар американо-германского соглашения

После соглашения США и Германии, которое позволяет России достроить «Северный поток-2» без дополнительных санкций, энергетическая безопасность Украины оказалась полностью в руках Москвы.

Об это на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы честно всегда говорили, что для нас «Северный поток-2», прежде всего, является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулирование в немецко-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее.

Что касается экономического блока этого заявления, то мы изучаем всё, что там изложено, какие предложения, и будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено.

Но есть фундаментальная проблема, и она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять должным образом свои обязательства и свою часть, когда речь идёт о безопасности Украины, когда речь идёт об энергетической безопасности Украины и сохранение роли Украины как транзитного государства», – переживает Кулеба.

«Америка с Германией о чём-то договорились, Польша с Украиной тоже о чём-то договорились, но все мы понимаем, что главным бенефициаром этого кризиса, который создал «Северный поток-2», является РФ. И это главная проблема, главный вопрос, ответа на который нет сейчас, и над ним нужно работать», – добавил украинский «дипломат».