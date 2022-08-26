Кулеба вызвал на ковер посла Ватикана и отчитал за соболезнование Папы на смерть Дарьи Дугиной

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Новости Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер посла Ватикана, Апостольского Нунция Висвалдаса Кулбокаса после того, как Папа Римский Франциск прокомментировал гибель Дарьи Дугиной в результате теракта, указав, что “невинные расплачиваются за войну”.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел Апостольского Нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – сказал Кулеба.

Он добавил, что вызов Апостольского Нунция в МИД беспрецедентен и «говорит сам за себя».

«Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо», – возмутился Кулеба.

Кульбокассу было отмечено, что «на Украине глубоко разочарованы словами Понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву».

«При этом вызывает непонимание решение Папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения», – говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции прокомментировал убийство дочери Александра Дугина, указав, что «невинные расплачиваются за войну».

Российский левый политик и экс-депутат Госдумы Дарья Митина недоумевает, отчего на Украине тамошние пропагандисты упорно записывают отца погибшей Александра Дугмна и ее саму в “идеологи русского мира”, если они оба не имеют к этой концепции никакого отношения и всегда являлись европейски ориентированными консервативными философами.

«Читаю лавинные потоки бреда об «идеологах Русского мира» Александре и Дарье Дугиных. Мол, киевско-галичанские враги Русского мира нанесли удар в самое его солнечное сплетение. Мол, для современной Украины убийство демиургов доктрины Русского мира имело символическое значение. И невдомёк писакам, имя которым легион, что Дугин к «доктрине Русского мира» вообще не имеет никакого отношения. От слова совсем. Писаки в гугле забанены за неуплату, а в яндексе – за до***оебизм и невежество. Дугин даже православным не был, какой там к псам Русский мир. Но писаки за полдня, прошедших с момента убийства, начитались му**ацких статей в мудацкой англоязычной прессе. А там английским по белому написано, что Дугин этот Русский мир придумал и Путину о нём рассказал, а про фактчекинг писаки не слыхали. Не говоря уже о Даше Дугиной, человеке европейской культуры и европейского мышления до кончиков пальцев. Они хоть бы погуглили, чем, собственно, занималась философ Дугина, соцсети бы её почитали, что ли. Дарья Дугина была блестящим франковедом и знатоком актуальной политики Франции, глубоким специалистом по европейскому консерватизму. Теперь по Франции и почитать, строго говоря, некого, одни Орленко и Костюк остались, но они из противоположного лагеря, не из правого», – пишет Митина.

Напомним, 21 августа стало известно, что дочь публициста и ультраконсервативного философа Александра Дугина Дарья погибла во время детонации самодельного взрывного устройства в ее авто. ФСБ, на основании своих оперативных данных обвинила в осуществлении теракта действующую украинскую военнослужащую, которая уже покинула РФ по поддельным документам.