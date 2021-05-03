Кулебу разочаровали: Санкции не остановят выдачу российских паспортов Донбассу

03.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина не могла помешать выдаче российских паспортов в ЛДНР, но если бы Запад ввел очередные санкции против России, это остановило бы ее.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. Об этом можно говорить, я никого не обвиняю, такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно, Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс.

У нас физических возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало. Но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы ее. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила конвейер по раздаче паспортов.

А теперь мы слышим заявления Козака, как во время последнего обострения, что «мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане». Это конкретное следствие этой паспортизации. Сейчас ее уже, скажем честно, остановить довольно сложно, потому что момент был упущен. Это ошибка, которую нужно нашим друзьям признать», – сказал Кулеба.

Киевский политолог-международник Владимир Воля считает, что глава МИД Украины пытается свалить на «партнеров» те задачи, которое должно выполнять его министерство, а сам МИД паразитирует на идеях, которые давно устарели.

«Господин Кулеба нереалистично оценивает ситуацию с раздачей паспортов. Он упрекает каких-то партнеров в том что они недостаточно оказали влияние. А как измерить достаточность влияния, чем? Есть оценочные данные и данные РФ относительно того, сколько жителей этих территорий получили российские паспорта. Проверить это невозможно, способов верификации этой информации нет.

Не знаю, какое давление должно быть, чтобы приостановить то, что не измеряется, приостановить то, что происходит при неконтролируемости границы. Поэтому можно сколь угодно упрекать партнеров, но нужно быть реалистами и понимать, что какие-то действия в этом направлении необходимо начинать в первую очередь с возвращения контроля над участком границы. Это самый главный эффективный инструмент, и над этим должен работать МИД.

Но у МИДа нет новых идей по поводу Донбасса, они работают на багаже идей семилетней давности, уже ритуальных действий, заявлений и увещеваний, просьб к западным партнерам. И заявление Кулебы как в духе того подхода, когда, когда МИД ничего, нового никаких новых идей, нового вклада в вопросы урегулирования не вносит, а просто паразитирует на том багаже, который достался ему в 2014-2015 годах», – полагает Воля.

А политолог Александр Семченко считает, что выдача паспортов РФ могла бы быть поводом для санкций, но не могла бы остановить сам процесс выдачи паспортов.

«Конечно, санкции можно было бы ввести. Запад использует все поводы, чтобы вводить очередные санкции против России. Но добиться прекращения раздачи паспортов санкциями нельзя. Выдавать свой паспорт любому человеку – суверенное право любого государства.

Посольство России в Киеве тоже выдает российские паспорта людям, получающим российское гражданство, хотя, конечно, не в таком количестве как они выдаются в Донецке и Луганске. Тем же самым занимается американские, французские, украинские и другие посольства. Любое государство может предоставлять свое гражданство кому угодно», – заявил Семченко.