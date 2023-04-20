Кулик рассказал, как монархисты «помогут» укробандеровцам «уничтожить Россию»

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Для уничтожения России и разделения её на множество квазигосударств киевское руководство должно опираться на монархистов и потомков дворянских семей Российской империи.

С таким утверждением в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» выступил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На оставшихся территориях Орловской, Брянской, Воронежской и Курской областей предлагается сформировать некую Верховскую республику с центром в Орле. Почему Верховскую? Потому что мы посмотрели в истории, были такие Верховские княжества на этих территориях в XI-XIII веках. Поэтому мы возвращаем исторические названия этим территориям, и считаем, что это акт исторической справедливости, что эти территории получают самостоятельность от Москвы. Кстати, мы предусмотрели и независимость Калуги. Потому что в 2018 году там существовала Калужская Советская Республика. Поэтому, я думаю, что также будет исторически справедливо сформировать в Калужской области независимое государство Калужская народная республика. Мы предлагаем вернуть историческое название Великому княжеству Владимирскому, которое было незаконно аннексировано Москвой в своё время в составе Ярославской, Владимиро-Суздальской земли. Мы это видим как федеративную республику», – валял дурака Кулик.

Близкий к СБУ политолог пояснил, что идеологическим обоснованием такого разделения может быть возвращение на эти земли монархии, и предложил опереться на жадных до власти потомков дворянских семей.

«Не исключено, что будет рассмотрена идея конституционной монархии во главе с одним из княжеских домов. Один такой дом даже изъявил желание в этом поучаствовать. Есть ведь князья, которые считают, что Москва незаконно аннексировала у них земли. Раньше они все были дворянскими домами Российской Империи, а сейчас вспомнили, что когда-то их родственники происходили от Рюрика и имели некие наделы, которые Москва незаконно аннексировала. Поэтому почему бы и нет», – бредил он.