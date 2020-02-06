06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Культом Бандеры Украина бесит Польшу на радость Кремлю – посол Польши в Киеве


Украина ответственна за рост напряженности в отношениях с Польшей, что весьма веселит Москву.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша на Украине Бартош Цыхоцки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы спрашиваем только о реакциях Польши? Мне непонятно, как мы можем не учитывать, как в Украине строятся памятники массовым убийцам наших людей, граждан Польши, евреев или поляков.

У организаций, которые принимают решения о памятниках, надо спросить – почему они не думают о реакции Москвы? Почему только мы должны думать – улыбнется ли кто-то там в Кремле или нет…», – негодует догадливый Цыхоцки.

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