Культура гибнет в Одессе

08.10.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, всякий раз встретив словосочетание «украинская культура Одессы», мне почему-то вспоминается фраза нацистского драматурга Ханса Йоста, часто приписываемая то Геббельсу, то Герингу: «при слове «культура» моя рука тянется к пистолету!» Только с лёгкой поправкой — моя возмущенная конечность так и норовит открыть томик Уголовного кодекса, а не передернуть затвор шпалера!

И не подумайте плохого, я ничего не имею против любой национальной культуры, ибо родился и вырос в Одессе, где толерантность и смешение традиций множества народов, сотворивших удивительный феномен Южной Пальмиры впитывалась с материнским молоком.

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Дело совсем в ином. В том, что под маркой «борьбы за украинство» происходит форменное разграбление и уничтожение всего былого общего наследия! Желаете примеров — таки имейте!

…Буквально на днях появилась дивная новость: Одесский Украинский театр намерены закрыть, ибо, дескать, пожарная безопасность в нем злостно не соблюдается. Само собой, руководство оного очага национальной культуры гласом вопиет — люди добрые, из 56 требований на сей предмет мы уже с трудом, но выполнили 53 предписания суровых пожарников, а на остальные — просто денег не хватает! Ну подайте же, граждАне начальнички!!!

Но безмолвствует областное начальство, коему подчинен театр. Не до того ему — власть делит, родина в опасности…

И невольно возникают крамольные мысли — а не приглянулось ли кому-то из нынешних «паханов» шикарное здание бывшего театра Сибирякова, построенное в 1903 году знаменитым архитектором Нестурхом в самом центре города, на Херсонской (Пастера)?

Или — это продолжение тотальной «декоммунизации», ибо именно большевики в ходе украинизации русской Одессы и открыли здесь Украинский театр в 20-е годы, норовя превратить бывшую «Третью столицу империи» в губернский город ими же сшитой белыми нитками Украины?

Да только ли сей давний оплот «украинства», на протяжении всех лет своего существования бывший на казенной дотации, за годы незалежности и борьбы за «возрождение украинской культуры» оказался на грани гибели? Нате вам дулю, купите себе трактор, пардоньте за грубость! Это не исключение, это тенденция!

… Не успела Украина, а вместе с ней и Одесса, «освободиться от имперской колонизации», как вчерашние комитетские стукачи из «спилки пысьменникив» (союза писателей) тут же ухитрились передать в частные руки путем нехитрой махинации «Дом творчества» своей организации на Даче Ковалевского, в роскошном куротном районе у моря. По цене… 2-х комнатной квартиры, аж за… 40 тысяч баксов!!!

Ту самую историческую дачу писателя и художника Федорова, где до революции часто жил друживший с ним великий Бунин… Там, кстати, он и приветил юного гимназиста Валю Катаева, всю жизнь вспоминавшего своего учителя и наставника.

Мало было панам-пысьменныкам, в 1937 стуканувшим на бывшую жену Федорова, ушедшего в эмиграцию, отправив её к расстрельной стенке, дабы завладеть и без того уже практически захваченным ими вожделенным домом у моря. Так они, став «незалежными» еще и как урки-беспредельщики, толканули награбленное при «ненавистном советском режиме»!

Да только ли это?! Достаточно вспомнить, как «Центр украинской культуры» в бывшем кинотеатре «Украина» на Ришельевской, годами то веселил весь город витриной магазина с…импортными унитазами, то — грохотал похабной дискотекой с двусмысленным названием «ХХI» и погонялой «Очко»…

Ныне там очередное обжорное заведение и супермаркет. И никакой извините за выражение, «украинской культуры». Впрочем, её и в былые времена как-то не наблюдалось.

И так — повсюду! Союз художников, в коем, как и в писательской организации, с давних времен одесситы никаких важных постов не занимали, занят тем, что вытряхивает истинных мастеров из их мастерских. А салон-галерею на Екатернининской — сбыл под шумок в чьи-то неразборчивые руки… Бо недвижимость в цене!

Повсюду, где заходит разговор об «украинской культуре», можно смело ожидать либо очередной аферы ушлых хуторян, вчера пасшихся на ниве борьбы с «буржуазным национализмом и бандеровщиной», а сегодня — ставших щирыми до невозможности и неприличия. Либо — очередных запретов всего русского, от школьного образования — до книг и кинофильмов.

Воровитая бездарность только так может отстаивать своё «право первородства». Не созданием конкурентоспособных шедевров, но — запретом творчества и форменным удавлением талантливаых конкурнентов.

И не сегодня, так завтра эти проходимцы от «национальной культурки» таки окончательно приберут к рукам территорию старейшей и славнейшей в стране Одесской киностудии, уже ими погубленной и стоящей без дела годами, пустив её драгоценные земли у моря, на Французском бульваре, под элитную застройку. Бо грошами пахнет превеликими!

Так что — не говорите мне об украинской культуре в Одессе, равно как и на прочей территории сией страны. Невольно рука таки тянется… нет, уже даже не к Кодексу…

К совсем другим сердитым вещам, коими только и можно разогнать эту свору губителей и расхитителей что своей, несчастной, что всех прочих культур на нашей Богом забытой земле!