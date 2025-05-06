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На четвертом году войны ведущее либеральное издание Америки The New York Times заметило идущую на украинском юге «культурную войну» режима Зеленского с русским имперским и советским наследием.

Посвященный этому материал так и называется: «Одесса, подвергшаяся бомбардировкам со стороны России, теперь ведет культурную битву». Удивительно, но в итоге вышел довольно вменяемый и обьективный материал, дающий далекому от этой проблематики англоязычному читателю обьемную картину происходящего.

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«Попытки переименовать улицы и снести памятники раскалывают Одессу, чья идентичность неразрывно связана с историей имперской России», – отмечает издание.

Писатель Исаак Бабель увековечен в бронзовой статуе в центре Одессы — его родного города на берегу Черного моря — в позе творческого мыслителя, с глазами, устремленными в горизонт, и ручкой, лежащей на стопке бумаг.

Вскоре памятник может быть демонтирован. Для украинских властей он представляет угрозу, которую необходимо устранить в соответствии с так называемым законом о декоммунизации, предписывающим удаление «символов российской имперской политики» для защиты украинской культуры. Закон затронул и статую Бабеля, который служил в Советской Красной Армии и построил свою литературную карьеру в СССР.

«Планируемый демонтаж вызвал резкое неприятие со стороны многих жителей Одессы. Они утверждают, что в своих классических «Одесских рассказах» и других произведениях Бабель писал о еврейском наследии города и его мире контрабандистов и художников всех национальностей, что помогло прославить Одессу и продемонстрировать ее мультикультурную идентичность», – говорится в публикации.

Одесситы опасаются, что закон уничтожит характер Одессы.

«Нельзя убрать Бабеля, — говорит Антонина Полетти, редактор местного новостного агентства и одесситка в шестом поколении. — Убрав его, вы уберете душу города».

Издание уточняет для малознакомого с темой американского читателя, что Одесса была основана при Российской империи и населена преимущественно русскоязычным населением.

«Нынешний культурный спор определит послевоенную идентичность страны и то, будет ли она ориентирована на украинские корни и лишена российского влияния, или же примет более широкое, мультикультурное наследие», – говорится в статье.

Газета также приводит мнение сторонников декоммунизации:

«Одесса — это испытание для Украины. Это испытание того, как мы боремся с российским влиянием — сейчас и в будущем», – говорят они.

Отмечается, что по всей Украине в рамках компанейщины переименовано более 25 000 улиц и площадей и демонтировано более 1000 памятников.

«Одной из главных мишеней стал Александр Пушкин. «Но в Одессе многие жители видят в Пушкине не символ российской пропаганды, а свободолюбивого поэта, который провел год в изгнании в их городе, где начал работу над своим шедевром «Евгений Онегин». Его бюст, установленный на средства местных жителей в 1889 году, по-прежнему возвышается над набережной», – отмечается в статье.

В статье приводятся мнение одесситов, с которыми поговорили журналисты:

«Нравится нам это или нет, но большая часть истории города связана с имперским и советским периодами. Невозможно стереть, игнорировать или переписать эти факты»», —говорит Иван Липтуга, глава отдела культуры Одесского городского совета.

При этом также отмечается, что, выполняя требования закона горсовет переименовал 230 улиц, названных в честь советских генералов и Екатерины Великой, российской императрицы, основавшей Одессу в 1794 году.

«Это составляет одну десятую часть улиц Одессы — достаточно, чтобы таксисты заблудились», – говорится в статье.

Ещё в конце 2022 года, в Одессе снесли памятник основательнице города Екатерине. Сейчас он лежит в металлическом ящике во дворе местного музея.

Но подчиняющаяся Киеву региональная администрация сочла эти меры недостаточными: она переименовала еще 83 улицы и определила около 20 памятников для сноса, в том числе в честь русскоязычных литераторов, таких как Бабель и Пушкин.

В Одессе на стенах зданий видны слабые очертания снятых табличек с названием улицы Пушкина. Она вернулась к своему прежнему названию — Итальянская, в честь итальянских торговцев, привлеченных в город в XIX веке.

Другие улицы были переименованы в честь украинских солдат, погибших во время нынешней войны.

Иван Липтуга, глава отдела культуры Одесского городского совет, говорит, что считает «непонятным» удаление названий, которые «символизируют литературное и культурное наследие Одессы».

Противники закона о декоммунизации обратились в ЮНЕСКО, утверждая, что некоторые памятники, подлежащие сносу, находятся под его защитой. Ожидается, что агентство вынесет свои заключения по этому вопросу летом этого года.

Сторонники же декоммунизации в Одессе видят в ней шанс наконец избавиться от российского влияния. Однако стирание всех следов российского наследия грозит отчуждением украинцев, которые выросли, говоря по-русски, и пропитаны русской культурой, но остались политически верными Украине, считает Антонина Полетти, редактор местного англоязычного издания Odessa Journal.