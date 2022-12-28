Культурный геноцид не работает – Запад переходит к другим методам против России

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«Культурный геноцид», который Запад проводит в отношении России с начала СВО, по итогам года можно назвать провалившимся. Поэтому противники будут менять тактику.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил обозреватель Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что, в принципе, и на Западе есть осознание того, что культурный геноцид не работает, и они, мне кажется, переходят к новым методам. Мы видим, что и «Щелкунчик» ставится во всех Штатах в декабре. Мы видим, что в Ла Скале (оперный театр в Милане – ред.) проходит премьера «Бориса Годунова». Я думаю, они переходят к апроприации – присвоению нашей культуры, соответственно, и разделению её уже внутри на хорошую и плохую. Думаю, что частью прогноза будет то, что надо отнимать у России её культуру», – отметил эксперт.

Пока что давление Запада на Россию не привело к социальному взрыву, на который рассчитывали недруги РФ.

«Порядка 32 стран – США и их сателлиты, предприняли меры, связанные с культурным геноцидом, не только в поле экономического, дипломатического или военного давления, а именно в этой части. Попытки дискриминировать российских деятелей культуры, спортсменов, параолимпийцев, вплоть доя проявления сфер, связанных, например, с проведением абсолютно не политических мероприятий, как выставки кошек и собак. Негативное отношение к студентам, учёным, бизнесу, нападки на туристов, запреты на распространение книг и других произведений искусства. Весь этот массив действий публично освещался и, по идее, должен был привести к выраженному социальному эффекту внутри стран. Этого не произошло», – сказал Асафов.