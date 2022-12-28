Культурный геноцид не работает – Запад переходит к другим методам против России

28.12.2022  09:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 286
 
Дзен, Культура, Россия, Русофобия, Санкции


«Культурный геноцид», который Запад проводит в отношении России с начала СВО, по итогам года можно назвать провалившимся. Поэтому противники будут менять тактику.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил обозреватель Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Культурный геноцид», который Запад проводит в отношении России с начала СВО, по итогам года...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы видим, что, в принципе, и на Западе есть осознание того, что культурный геноцид не работает, и они, мне кажется, переходят к новым методам. Мы видим, что и «Щелкунчик» ставится во всех Штатах в декабре. Мы видим, что в Ла Скале (оперный театр в Милане – ред.) проходит премьера «Бориса Годунова». Я думаю, они переходят к апроприации – присвоению нашей культуры, соответственно, и разделению её уже внутри на хорошую и плохую. Думаю, что частью прогноза будет то, что надо отнимать у России её культуру», – отметил эксперт.

Пока что давление Запада на Россию не привело к социальному взрыву, на который рассчитывали недруги РФ.

«Порядка 32 стран – США и их сателлиты, предприняли меры, связанные с культурным геноцидом, не только в поле экономического, дипломатического или военного давления, а именно в этой части.

Попытки дискриминировать российских деятелей культуры, спортсменов, параолимпийцев, вплоть доя проявления сфер, связанных, например, с проведением абсолютно не политических мероприятий, как выставки кошек и собак.

Негативное отношение к студентам, учёным, бизнесу, нападки на туристов, запреты на распространение книг и других произведений искусства.

Весь этот массив действий публично освещался и, по идее, должен был привести к выраженному социальному эффекту внутри стран. Этого не произошло», – сказал Асафов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть