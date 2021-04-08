Культурный коллапс Одессы

08.04.2021, Одесса, Мирон Киров

Новости Украины

На днях «слуга народа» в Одесском горсовете Олег Филимонов, тот которого еще полгода назад президент Зеленский проталкивал в кресло городского головы Одессы, пожаловался действующему градоначальнику, что никак не может собрать комиссию Горсовета по вопросам культуры, туризма и международных отношений.

«В течение пяти месяцев ни разу не удалось собрать необходимый кворум для начала практической работы постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и международных отношений. Город Одесса, который на протяжении всей своей истории был и является одним из основных культурных центров нашей страны, остается без внимания депутатского корпуса!» – пожаловался депутат-комик.

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Само по себе название комиссии вызывает некоторый скептицизм. Допустим, культура и туризм могут быть рядом. Кстати, к ним мы еще вернемся. А вот международные отношения как-то не совсем. То есть, безусловно, они охватывают и культуру, и туризм, как, впрочем, здравоохранение и другие сферы. Почему бы их туда не пристроить? Кроме того, три направления деятельности поручено курировать … всего двум депутатам. Нонсенс и еще одна странность нас ждут дальше.

Олег Филимонов.

Партнером Филимонова по комиссии является Ирина Лионельевна Головатюк-Юзефпольская (партия «Доверяй делам»), имеющая, конечно же, к вопросам культуры отношение, поскольку она – человек образованный, кандидат наук, правда, медицинских, а не искусствоведения. Однако, имея опыт в организации системы здравоохранения, с вопросами культуры, как мы видим, что-то не складывается.

Будучи врачом и главврачом роддома № 1 Ирина Лионельевна могла бы работать в комиссии по вопросам здравоохранения. Но ей там место не нашлось, не смотря на то, что она имеет большой опыт.

Ирина Лионельевна Головатюк-Юзефпольская.

В то время, как Олег Филимонов никак не может собрать заседание своей комиссии, никто из коллег не хочет прийти на помощь народному артисту и, как оказывается, посредственному депутату. Но очевидно ставленника президента настораживает партийная принадлежность «свободных» депутатов – все они представляют партии и блоки, неудобные официальной власти, в том числе «Оппозиционную платформу За жизнь» и Партию Шария.

Шутки шутками, а если серьезно, то один из депутатов прошлых созывов признался, что комиссии по науке, образованию – не хлебные. Другое дело – комиссия по ЖКХ или по коммунальной собственности. И, как пример, в комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов состоят аж 6 депутатов.

Исходя из бед и стонов господина Филимонова, можно задать вопрос: а нужна ли нам такая комиссия, как, впрочем, и такие депутаты? Целесообразнее было бы объединить международные отношения с экономическим спектром, туризм – со спортом, а культуру – с образованием. Кстати, по поводу последних были прецеденты в истории города, когда вопросами школ, музеев, центров детского досуга и … зоопарка занимались одни и те же люди.

На этом борьба за повышение культурного уровня одесситов и жителей области не заканчивается, как и кажется вечной борьба за кресло директора Одесского художественного музея, который возглавляет Александр Ройтбурд, известный своей радикально русофобской позицией. Ладно русофобия, это мы уже проходили и продолжаем проходить. В активе «товарища» Ройтбурда очень много полезных современной националистической Украине дел. Прежде всего, в 2014 году, в период Евромайдана он рьяно поддерживал националистов из «Свободы». Он же поддержал карателей, устроивших резню 2 мая 2014 года, написав в социальных сетях, что тот день стал днем победы и ни в коем случае не днем скорби. Что-то еще надо добавлять к портрету культурного работника Украины?

Александр Ройтбурд.

И, наконец, последний штрих. Татьяна Маркова – директор Департамента культуры и туризма (жаль, что нет международных отношений, по примеру депутатской группы). Одна из самых влиятельных женщин, по версии ИА «Одесса-медиа». Если же заглянуть в суть деятельности Департамента, то она почти всегда сводится к общению с лицами, которым что-либо надо подписать, получить, заверить, с секретарями и, в лучшем случае, с заместителями. Сама же мадам Маркова часто представляет Одессу на различных мероприятиях и гордится количеством туристов, посещающих наш город.

Татьяна Маркова.

Главный культуровед города напоминает географа из «Маленького принца»: я не должен делать открытия, я должен их фиксировать. Так и поступает заведующая культурой города.

А пока она не спеша руководит, в городе не хватает именно культурных заведений, как считают многие люди, которые занимаются культурой не из кабинета или из искрящихся огнями холлов, а в мастерских, галереях, на выставках и конкурсах.

О нехватке помещений встал вопрос после того, как Татьяна Маркова объявила о предоставлении в аренду по цене 1 гривна в год 500 кв.метров на первом этаже недавно отремонтированного дома Руссова – памятника архитектуры. Пока названия организаций сохраняются в тайне, одесситы уже заподозрили неладное в том смысле, что это будут карманные организации, подконтрольные городу, руководству которого снова будет не до культуры.

Дом Руссова.