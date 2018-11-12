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12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Мнение, Политика, Пропаганда, Украина
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Кум Порошенко: Украина проиграла информационную войну

На сегодняшний день Украина практически проиграла информационную войну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое неожиланное признание во время заседания Совета регионального развития сделал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает пресс-служба ведомства.

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“…Давайте я вам посмею сказать – мы ее (информационную войну – ред.) практически проиграли. Все российские и олигархические каналы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина проиграла все. Уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось – ред.)”, – посетовал Луценко.

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