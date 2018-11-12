12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
Война, Мнение, Политика, Пропаганда, Украина
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Кум Порошенко: Украина проиграла информационную войну
На сегодняшний день Украина практически проиграла информационную войну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Такое неожиланное признание во время заседания Совета регионального развития сделал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает пресс-служба ведомства.
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“…Давайте я вам посмею сказать – мы ее (информационную войну – ред.) практически проиграли. Все российские и олигархические каналы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина проиграла все. Уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось – ред.)”, – посетовал Луценко.
Метки: информационная война, Украина
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13:44 12 ноября«Нам не нужны миллионы сторонников Путина» – киевская пропаганда отменила поход на Кубань
13:12 12 ноябряМеджлисовцы подготовили методичку для своих агентов в Крыму
12:49 12 ноябряВ Израиле Коломойского объявили бандитом, предавшим Днепропетровск
12:20 12 ноябряВ Москве надеются, что к восставшему Донбассу присоединятся другие регионы
11:36 12 ноябряСША принуждают Украину покупать дорогой американский газ
11:13 12 ноябряКишинев не хочет примирения с Приднестровьем
10:32 12 ноябряАмериканцы жалуются, что Россия не хочет сливать Донбасс
9:03 12 ноябряНа Украине предлагают уничтожать русские конвои
0:29 12 ноябряНемецкий депутат – «неполживым СМИ»: Только попробуйте сказать, что в Донбассе не было явки!
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17:25 11 ноябряВ Варшаве митингуют за раздел Украины между РФ, Польшей и Венгрией
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