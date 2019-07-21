21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Опрос, Украина
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Кум Путина на Украине набирает больше, а Зеленский меньше

Избиратели Украины, пришедшие на участки в первые два часа после начала выборов, отдали 37,2% голосов в поддержку партии «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского и 17,56% за проект «Оппозиционная платформа – За жизнь» кума российского президента Виктора Медведчука.

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Такие данные экзит-пола по состоянию на 10:00 опубликовала в своем блоге киевская журналистка Соня Кошкина. «Внимание: заказчик социологии – ОПЗЖ, этим-то объясняются их феноменально большие цифры», – предупредила она.

Остальные ответы распределились так: Отказались ответить – 15.80% респондентов, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 5.88%, «Европейская справедливость» Петра Порошенко – 5.52%.

Прочие партии пока что не преодолевают проходной барьер: «Оппоблок» Рината Ахметова – 3.38%, «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко 3,21%, «Голос» певца Святослава Вакарчука – 2.59%.

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