Кум Путина отчитал Зеленского в эфире ТВ

30.04.2019, Киев, Игорь Петров

У победителя президентских выборов Владимира Зеленского нет ни плана установления мира на Донбассе, ни представления о том, как это можно сделать.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, которого пресса называет кумом российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда господин Путин сказал по поводу указа (о выдаче паспортов) он сказал так: «И прежняя власть, которая разгромно проиграла, и новая говорит, что ни особого статуса ни амнистии им не надо». А что, господин Зеленский уже во всем разобрался? Он уже знает досконально, что собой представляют Минские соглашения? У него уже есть вариант установления мира на Донбассе? Уверен, что нет. А если и есть, то это – нереальные планы. И я готов аргументировать и разгромить любые прожекты, потому что я знаю реально, как это можно сделать», – сказал Медведчук.

Он убежден, что Зеленский и его команда не рассматривают Минские соглашения как путь мирного урегулирования.

«Надо разделить, где господин Зеленский – это господин Зеленский, а где – его окружение. Второе – является ли оно таковым, представляет ли оно его интересы. Третье – имеет ли оно, его окружение, подобные полномочия на такое представление.

Так вот, если условно представить, что это – одна команда, то как можно относиться мне, человеку, который занимается переговорным процессом с мая 2014 года, когда говорят: «Мы конечно, будет привязываться к Минским соглашениям – потому что к ним привязаны все санкции против России».

Вдумайтесь в глубину этой интеллектуальной, сугубо профессиональной, высокоточной оценки. Оказывается, Минские соглашения были для чего? Для того, чтобы их принять, утвердить резолюцией СБ ООН. Сделать так: самим не выполнять и другим не давать выполнять. А потом сказать, так санкции есть! Мы за Минские соглашения! А почему? Чтоб были санкции в отношении России.

Я всегда думал, как человек, который в этом что-то понимает намного больше, чем многие те, которые так много об этом говорят, о том, что Минские соглашения – это для мира на Донбассе.

И это же окружение начинает говорить, и уже сам Зеленский заявляет, что главная задача – прекратить боевые действия, главная задача – вернуть наших людей, всех наших хлопцев домой. Великолепно. Я – за. Только главная, извините, он назвал – основная, я цитирую Зеленского – основная задача – не прекратить боевые действия. Основная задача – договориться о мире, а боевые действия прекратятся автоматически, потому что они производные от мирных условий, изложенных в Минских соглашениях. Если человек этого не понимает, то очень сложно сегодня утверждать по поводу того, что он стоит на пути мирных соглашений», – сказал Медведчук.