01.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Украина
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Кума Порошенко хвастается обманом Евросоюза

Украина ввела военное положение лишь на пятом году «российской агрессии», поскольку ранее было необходимо получить соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовый режим.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, жена кума и генпрокурора Порошенко Юрия Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны не подписали бы договор «Об ассоциации» со страной, которая находится в военном положении. Страны не пустят в Европейский Союз граждан страны, которая находится в военном положении, а, значит, нам не дадут безвизовый режим… Страна находилась в таком состоянии, когда введение военного положения перечеркнуло бы любые возможности начать работать с Европейским союзом», – сказала Луценко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина пытается добиться начала войны между Западом и Россией.

«Мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы втянуться в войну из-за Украины. Украина пытается добиться именно этого», – сказал он в интервью N-TV.de, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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