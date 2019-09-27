Кумир украинских женщин объявлен врагом нации и пособником России

27.09.2019, Киев, Ольга Козченко

Личные данные популярного украинского певца Олега Винника попали на скандальный украинский сайт «Миротворец», где размещается информация о лицах, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Поводом стало участие певца в акции «Всем мир», которая была инициирована деятелями российской культуры.

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«Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать: мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизни друг у друга. Всем мир», – сказал Винник в специально снятом по этому поводу ролике.

Украинская пропаганда крайне негативно отреагировала эти слова исполнителя.

Например, сайт «Гордон» обратил внимание, что Винник стал единственным украинским певцом, который присоединился к акции, а новость озаглавил так: «Винник снялся в ролике для российского проекта #всеммир, к которому присоединились артисты, поддержавшие аннексию Крыма».

В то же время представитель Винника по вопросам СМИ Елена Ткач сказала, что «решение поддержать международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста».

В итоге певец попал на «Миротворец», где его назвали «участником российской пропагандистской антиукраинской акции #Всем мир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину».

Кроме Винника, в клипе снялись Сосо Павлиашвили, Валерия, Игорь Крутой, Яна Поплавская, Нонна Гришаева, Владимир Пресняков и другие артисты.

Отметим, что Винник стал популярным в последние несколько лет из-за снижения конкуренции на украинском рынке поп-музыки, доступ на который был закрыт для абсолютного большинства российских исполнителей. В СМИ Винника называли «кумиром украинских женщин».