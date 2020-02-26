Куницын из Киева обещает «дать России по зубам»

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украине в 2014 году следовало действовать в отношении Крыма как в начале девяностых – в обмен на сохранение под контролем Киева пообещать полуострову любое расширение полномочий, которые потом можно было постепенно урезать.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил Сергей Куницын, бывший премьер украинской АРК и экс-губернатор Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Куницын рассказал, что все годы был борцом за сохранение Крыма в составе Украины, за что заслужил ненависть со стороны президента Юрия Мешкова.

«До 2014 года крымчанам удавалось удерживать Крым в составе Украины. В 1991 году, когда разваливался СССР, мы, депутаты Украины от Крыма, провели вместе с проукраинскими политиками колоссальную работу, и на общеукраинском референдуме в декабре 1991 года Крым большинством голосов проголосовал, что остается в составе Украины.

В 1992 году, когда уже была автономная республика, когда Украина только становилась на ноги, и Крым шатался, еще не было президента Мешкова и прочей публики, в Киеве мы проголосовали закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем. Крыму были делегированы серьезные бюджетные полномочия. Перед нами стояла задача – удержать Крым ценой делегирования полномочий. Это удалось сделать.

В 1994 году, когда избрали Мешкова и компанию в Верховную Раду АР Крым, когда Крым серьезно разделился, мы с инициативной группой вышли на Кучму и стали инициаторами создания на Северокрымском перешейке первой эконимической зоны «Сиваш». Мешков не выиграл только в Красноперекопске, он меня ненавидел. Мы спасли север Крыма. Мы провели эксперимент, поставили батальон Национальной гвардии, и когда везде не платились 12- долларовые пенсии, мы стали платить, и люди говорили: смотрите, Украина что делает. И удержали же Крым!

Я с Дурдинцом летал в Москву, когда кричали, что «Крым пророссийский» и т.п. Я, будучи мэром города, привез более 20 мэров Крыма, мы подписали, что мы хотим, чтобы Крым остался в составе Украины. 20 мэров. Шок был в Госдуме, когда они увидели наши подписи. Мы боролись и доказывали.

Когда все началось? Когда они «разобрались» с Чечней, и началась Тузла. Но мы на Тузле смогли устоять. Ну, показала же Украина зубы. Ну, отстояли же Тузлу, затопили ночью 2 баржи за 100 метров, остановили это безумие. Да, началась бы стрельба. Но показали же характер!

И самое для меня было показательное – что не одна общественная организация Севастополя и Крыма, даже пророссийские, действия России на Тузле не поддержали. Потому что крымчане расценили это как посягательство на наш остров, крымский», – утверждает Куницын.

По его мнению, Киев совершил целый ряд ошибок в 2014 году – не догадался манить жителей Крыма обещаниями, сопровождая это демонстрацией готовности дать вооруженный отпор России.

«Когда уже захватили Верховную раду и правительство Крыма, и меня попросил Турчинов полететь представителем президента в Крым, я посмотрел, кто захватывал – это спецназ, это не переодетые пацаны.

Я полетел в Крым, собрал всех силовиков, меня спрашивают: «кого мы ждем?». Я говорю: «моего друга, генерала Игоря Воронченко». А мне говорят: «да не, он же типа чуть не сумасшедший, потому что он готов сражаться». Я говорю: «Это вы для меня не те, потому что он готов сражаться». И, когда он приехал и сказал: «давай, принимай решение». И мы с ним приняли решение. Он сказал: «давай я морпехами возьму Кировский аэродром, наши прилетят». И они взяли и держали. И мы ждали. И могли бы мы действовать. Если бы таких, как Воронченко, было побольше.

У нас были возможности. Да, не хватало политической воли. Я звонил из Крыма сюда и говорил: «соберите Верховную Раду, давайте в первом чтении примем законы и отдадим Крыму любые полномочия, кроме суверенитета. Любые. Давайте нивелируем этот референдум».

России, по большому счету нужен был Севастополь. Они боялись, что будет расторгнут договор по базированию флота, а Крыма они побаивались потому что знали, что там 300 тыс крымских татар, которые проукраинские, что там куча геморроя будет, что будет проблема и с водой, и с энергетикой.

Но в силу того, что нам не хватило воли тогда дать по зубам, аппетит пришел, и пошли на Донбасс», – сказал он.

Сергей Куницын уверен, что Россия Крым рано или поздно вернет.

«Когда мне говорят: «да нет, Крым уже не вернется», я говорю: «не верите – не вернется». А я верю, что все может быть, какие бы там «Балы» и «Бастионы» – ничто не вечно под Луной. Как забрали – так и вернут», – сказал он, закончив свою речь выкриком «Слава Украине».