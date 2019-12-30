Куницын обвинил патриотов Украины в переходе крымского «Беркута» на сторону России

30.12.2019, Киев, Игорь Петров

У Украины было достаточно сил, чтобы оказать сопротивление в Крыму в 2014 году, но местные силовики были деморализованы событиями на майдане.

Об этом в беседе на радио Крым.Реалии заявил сбежавший от Русской весны в Киев бывший председатель Севастопольской ГГА, бывший председатель Совета министров АРК Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сил и средств было достаточно. В Симферополе стояла бригада внутренних войск, было подразделение «Альфа» и прочее.

Но вся проблема в том, что неделя, которую мы потеряли, была стратегически важной. Когда я вызвал там командира «Альфы» и командира «Беркута» (потому что их в общей сложности более 600 человек подготовленных спецназовцев), то я по разговору с ними понял, что они уже пару дней как сдались в плен, скажем так.

«Беркут» сидел на базе, они боялись после событий Майдана, что с ними будет расправа. Там сидели патриоты под базой, палили костры. Поэтому они, боялись, что с ними разберутся за то, что они были на Майдане.

Хотя я им сказал: ребята если вы поддержите Украину, никаких проблем у вас не будет. И одним, и вторым я сказал. Я был уполномочен это сказать. Но мы опоздали, опоздали на эти несколько дней», – разглагольствует Куницын.