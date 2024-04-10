Куницын поведал как его «любил Крым», но Киев «всё проворонил»

Киев потерял время и поручил не тем людям решать судьбу Крыма в 2014 году.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-премьер Крыма, экс-глава госгорадминистрации Севастополя Сергей Куницын, который сбежал от Русской весны в Киев в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В 2014 году Турчинов меня уговорил на представителя президента, когда уже захватили Верховный совет и правительство. Я приехал, позвонил Константинову, сказал, что еду в представительство президента. Он говорит, не надо туда ехать, там 200 автоматчиков и меня могут убить. Я сказал, что еду, и все тут. Хотя тут, в кабинете президента, мне говорили, что встретят на БТР пограничники. Никто не встретил. Встретили таможенники и глава СБУ. Всё», – посетовал Куницын.

Действительно, у представительства президента в Симферополе Куницына ждали около 60 активистов с георгиевскими ленточками и флагами Крыма. Поскольку Крым не принял свержение власти в Киеве, то принимать посланника Майдана в республике не собирались. Поэтому в здание представительства Куницын не попал.

Он рассказал, что за неделю до потери Крыма защищал докторскую диссертацию в Таврическом национальном университете. И будучи в Симферополе встречался с депутатами Верховного совета Крыма, которые ему предложили в третий раз возглавить крымский Совет министров.

«Ко мне приехали несколько депутатов Верховного совета. Они мне сделали предложение: мы знаем, что ты с Майдана, ты наш крымский, дважды был премьером, ты единственный, кому мы готовы передать власть. Вернись в третий раз. Я сказал: 51 голос, а тогда депутатов было 100. Вы не поверите, но через 3 часа было 60 голосов. Но, я видел, что в Крыму происходит что-то непонятное. Я ещё поехал в салон на стрижку, и когда парикмахер мне стала рассказывать, что к нам едут тысячи «правосеков-людоедов», «Свобода», нацики, я ошалел от того, как им промыли мозги, и сколько там агентов, и что Крым в опасности. Он и после первого Майдана был в опасности, но я тогда был премьер-министром, когда Ющенко стал президентом. И тогда уже раздавалось «свалим от этого оранжевого майдана», – сочинял старый подонок.

По его словам, в третий раз сесть в премьерское кресло ему помешало замешательство пришедшего к власти в результате переворота Турчинова и более интересное предложение стать министром обороны Украины.

«Я вернулся в Киев, и вообще-то не хотел бы ещё раз идти третий раз, но вижу, что там ситуация такая, что я готов пойти и возглавить правительство. Мы сделаем всё нормально. Ситуация шла не на дни, а на часы с Крымом. И если бы мы быстро это сделали, я думаю, не позволили бы захватить здания, а даже если бы их и захватили, мы бы выбили эти 50 человек. Но выяснилось, что между победителями Майдана уже было все решено, а мы же были с «Ударом» Кличко, и Крым достался не нам. Туда послали другого человека, потеряли неделю. Потом было захват зданий, а мне афганцы сказали: «мы тебя министром обороны рекомендуем». И тут меня вызывают к Турчинову, сидят все силовики и говорят, что вчера вечером захватили Верховный совет и правительство», – трепался Куницын.

Кому же «достался Крым» из победителей Майдана он уточнять не стал, отметив бесплодность визитов Петра Порошенко и Андрея Сенченко.

Добавим, что сам Куницын сбежал вслед за «победителями Майдана», чтобы «не давать повода российскому телевидению снять, как крымчане ненавидят украинских чиновников». Поскольку в здание представительства президента Куницын так и не попал, то рабочий кабинет ему выделили в МЧС, откуда она пытался управлять «именем президента».

Но когда здание окружили представители народного ополчения, в котором Куницын опознал «переодетых российских спецназовцев и десантников», и заперся в туалетной комнате, откуда стал названивать разного рода начальникам с требованием выпустить его, дать «зеленый коридор». Потом он рассказывал, что «ветераны Афганистана» выстроились в живой коридор, чтобы дать возможность ему выскочить в машину.